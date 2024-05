Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych organizuje aukcję "Private Case. Artystki i Artyści dla kobiet w Ukrainie". Do 22 maja można licytować 15 przedmiotów, między innymi ozdobione skrzyneczki, które służyły do przewozu amunicji w Ukrainie. Środki przeznaczone będą na walkę z kryzysem menstruacyjnym w Ukrainie oraz inne środki, niezbędne do życia.

"Private Case. Artystki i Artyści dla kobiet w Ukrainie" to charytatywna aukcja zorganizowana przez Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie we współpracy z domem aukcyjnym Desa Unicum. "Środki zebrane dzięki aukcji będą przeznaczone na walkę z kryzysem menstruacyjnym w Ukrainie oraz inne środki, niezbędne do życia, które od początku wojny dostarcza do tego kraju fundacja Pogoń Ruska" - piszą organizatorzy.

Do wylicytowania łącznie jest 15 przedmiotów. 13 legalnie pozyskanych i przerobionych przez artystki i artystów skrzyneczek, które służyły do przewozu amunicji w Ukrainie. Czternasta skrzyneczka została przetopiona na "antynóż". Kolejny przedmiot to obraz oprawiony w ramę okienną przywiezioną z Donbasu.

Skrzyneczki, które można licytować DESA UNICUM

Przedmioty będzie można zobaczyć w siedzibie Desa Unicum przy ulicy Pięknej 1A w Warszawie w dniach 13-21 maja. Licytacja trwa do 22 maja do godziny 16.

Obiekty zostały stworzone przez: Agatę Bogacką, Patryka Różyckiego, Joannę Rajkowską, Martę Nadolle, Karola Radziszewskiego, Violę Głowacką, Paulinę Włostowską, Michała Frydrycha, Polę Dwurnik, Adama Adacha, Mikołaja Chylaka i Łukasza Zembatego, Alicję Bielawską, Jakuba Glińskiego, Veronikę Hapchenko oraz Roberta Kuśmirowskiego.

Autorka/Autor:red.

Źródło: tvn24.pl