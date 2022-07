Pochowano szczątki Wacława Sobolewskiego, pierwszej odnalezionej ofiary obławy augustowskiej

77 lat temu, 12 lipca 1945 roku, oddziały NKWD i Smiersz rozpoczęły na Suwalszczyźnie operację, w której zginęło co najmniej 592 działaczy podziemia niepodległościowego. Operacja nazwana została obławą augustowską. Obecnie mówi się nawet o ok. 2 tys. ofiar.

Uroczystości pogrzebowe ppor. Sobolewskiego

Obecny na pogrzebie wiceminister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski powiedział, że to uroczystość symboliczna. - Ten grób ma być symbolem, ma być miejscem które będzie skłaniało nas do refleksji, że ci którzy oddawali życie za wolną ojczyznę, oddawali ją nie na darmo. To "Sęk" chciał, by następne pokolenia Polaków żyły w wolnej ojczyźnie – powiedział Dariusz Piontkowski.