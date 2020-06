Przyznał się do zaatakowania nożem starszej kobiety. Ofiara zmarła

Śmiertelny cios

Mężczyźnie postawiono zarzut zabójstwa, za co grozi nawet dożywocie. Zatrzymany odmówił złożenia wyjaśnień, ale przyznał się do zabójstwa.

Do podobnego zdarzenia w Augustowie doszło w środę około godz. 20 na Rynku Zygmunta Augusta - to centrum miasta. Jak informował Milanowski, 40-latek będący pod wpływem alkoholu - i prawdopodobnie środków odurzających - podszedł do siedzącego na ławce starszego mężczyzny, wyjął nóż i zadał trzy ciosy w klatkę piersiową oraz cztery w okolice szyi 63-latka. Na miejsce zostało wezwane pogotowie i policja. Przyleciał także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Napastnik został zatrzymany. Ofiara jest pod opieką lekarzy.