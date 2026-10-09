Jak zadbać o bezpieczeństwo uczniów? "Dobre przykłady" z innych państw

Wykrywacz metalu w szkole średniej w Chicago Źródło zdj. gł.: Tim Boyle/Getty Images

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W ostatnich dniach w województwie mazowieckim doszło w szkołach do dwóch ataków nożowników. W środę uczeń zespołu szkół w Ostrołęce ranił ostrym narzędziem dziewięć osób, w czwartek absolwent szkoły podstawowej pod Wyszkowem ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. Trzeci planowany atak, w Sierpcu, dzięki zawiadomieniu nauczyciela udaremniła policja.

Do podobnych ataków w placówkach edukacyjnych dochodziło wcześniej już w wielu krajach na świecie. Przeważnie w reakcji na to władze lub poszczególne szkoły wprowadzały nowe zasady bezpieczeństwa. Co warto wiedzieć, by zwiększyć bezpieczeństwo swoje i dzieci?

Podstawowa reguła obowiązująca w wielu państwach, także w Polsce, w przypadku sytuacji kryzysowych takich jak atak nożownika, opiera się na trzech krokach:

Uciekaj Ukryj się Zaalarmuj

Zawsze priorytetem w sytuacji zagrożenia powinna być ewakuacja, o ile jest możliwa i bezpieczna. W ucieczce nic nie powinno nas spowalniać, konieczne może być choćby zostawienie swoich rzeczy.

Jeżeli ucieczka nie jest bezpieczną opcją, w dalszej kolejności należy się schować. W przypadku szkoły najczęściej miejscem schronienia będzie sala lekcyjna. Drzwi prowadzące do pomieszczenia należy zamknąć na klucz i zabarykadować za pomocą ciężkich mebli. Trzeba też zasłonić okna i zachować ciszę, by nie zwracać na siebie uwagi.

Gdy uda się oddalić lub schronić przed zagrożeniem, koniecznie trzeba poinformować o zdarzeniu służby pod numerem alarmowym. Po dotarciu funkcjonariuszy na miejsce bezwzględnie należy postępować zgodnie z ich instrukcjami.

Zasady bezpieczeństwa w szkołach na świecie

Jakie jeszcze zasady obowiązują na świecie? W Szwecji po śmierci 10 osób w ataku ucznia na szkołę dla dorosłych rząd zaostrzył prawo dotyczące posiadania broni. Od tamtego czasu każda szwedzka szkoła ma obowiązek opracowywania własnych planów awaryjnych na wypadek kryzysowej sytuacji, a także ograniczenia dostępu do swoich budynków, np. poprzez rejestrację wejść czy instalację zabezpieczenia w postaci zamków do drzwi na kartę. Ponadto nauczyciele zyskali uprawnienie do przeszukiwania plecaków uczniów.

Znicze i kwiaty w pobliżu szkoły dla dorosłych w Örebro, 6 lutego 2025 r. Źródło zdjęcia: Christine Olsson/EPA/PPA

W opinii Borysa Czyhina, eksperta ds. bezpieczeństwa, obronności cywilnej i zarządzania kryzysowego, nowe uprawnienia dla nauczycieli to przykład mądrego, efektywnego rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo. Jego zdaniem w Polsce nauczyciele bądź jedna osoba, jak na przykład dyrektor placówki, powinni móc w razie podejrzenia interweniować i rekwirować niebezpieczne przedmioty. - Liczą się sekundy, gdy chodzi o wychwycenie zagrożenia i reakcję - podkreśla nasz rozmówca. Obecnie dokonywać przeszukań osobistych w Polsce mogą tylko służby porządkowe.

W Szwecji działa także Centrum Prewencji Przemocowego Ekstremizmu (CVE), które koordynuje międzyresortowe i międzyośrodkowe działania. Prowadzi także szkolenia dla pracowników szkół, policji czy pracowników socjalnych. W ramach CVE funkcjonuje infolinia dla osób, które chcą zgłosić podejrzane zachowania czy oznaki radykalizacji wśród młodzieży. - Prewencja jest naszą pierwszą linią obrony - zaznacza Czyhin.

- Kraje skandynawskie pod wieloma względami są dobrymi przykładami do naśladowania, tylko że nie możemy po prostu robić kalki ich rozwiązań - zastrzega ekspert. Wskazuje przy tym, iż w Polsce nie ma tak dobrze rozwiniętych służb socjalnych oraz że Polacy nie cechują się tak samo wysokim zaufaniem do innych obywateli i instytucji publicznych.

Bramki wykrywające metal i rejestry

Tylko w 2024 roku na terenie szkół w Anglii i Walii doszło do łącznie 150 przestępstw z użyciem noży - wynika z danych przekazanych przez brytyjski publiczny kanał Channel 4. W reakcji rząd Wielkiej Brytanii publikuje wytyczne i poradniki dla placówek dotyczące bezpieczeństwa. Nie wyklucza też możliwości instalacji wykrywaczy metali na terenie szkół, ale zachęca do wcześniejszego kontaktu z policją w tej sprawie.

Mimo że na ich terenie nie doszło nigdy do ataku, sieć szkół w Dudley nieopodal Birmingham zamontowała już wykrywacze metalu we wszystkich swoich czterech placówkach. Przed wejściem do szkoły każdy z uczniów musi przejść przez bramki. - Chcemy w pełni zagwarantować naszym uczniom i ich rodzicom, że przychodzą do niezwykle bezpiecznego środowiska - wyjaśnił dyrektor jednej z nich w rozmowie z BBC.

- Jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań. Biorę pod uwagę relację koszt-efekt i wychodzi ona na korzyść takiej metody - mówi Czyhin.

Brytyjskie władze w ubiegłym roku przyjęły także "Ronan's Law", prawo przyjęte na cześć 16-letniego Ronana zamordowanego przez nastolatków nieopodal swojego domu w Wolverhampton. Napastnicy zakupili narzędzie zbrodni przez internet. Po wejściu zmian w życie nie można już w Wielkiej Brytanii kupić niektórych rodzajów noży i mieczy. Sprzedawcy są także zobowiązani zgłosić służbom każdy podejrzany zakup ostrza.

Podobnie prawo w zakresie posiadania ostrych narzędzi zaostrzyły Niemcy. Nielegalne u naszego wschodniego sąsiada jest obecnie noszenie poza domem noży z ostrzem dłuższym niż 12 cm, a także noży otwieranych jedną ręką, np. sprężynowych. Można się z nimi przemieszczać jedynie w uzasadnionych przypadkach, jak wyprawa na ryby czy kemping, lecz tylko przechowując w zamykanym pudełku.

Restrykcyjne prawo mające zapewnić bezpieczeństwo w szkołach obowiązuje też w Chorwacji. Po śmiertelnym ataku nożownika w Zagrzebiu w 2024 roku we wszystkich chorwackich szkołach główne wejście jest zamykane na czas lekcji, a zostaje otwarte jedynie pół godziny przed ich startem i 15 minut po zakończeniu.

Co więcej, rodzice i inni odwiedzający mogą wejść do szkoły wyłącznie po uprzednim powiadomieniu placówki lub na jej zaproszenie. Przed wejściem muszą potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dokumentu i przejść przez możliwą kontrolę bezpieczeństwa. Przeszukanie toreb i plecaków jest dopuszczalne również w przypadku uczniów.

Władze stołecznego Zagrzebia zdecydowały ponadto, że wszystkie miejskie szkoły mają obowiązek zatrudnienia profesjonalnej ochrony.

- Po to się tworzy procedury, żeby znaleźć złoty środek, nie popadać w skrajność. Szkoły to obiekty, które mają służyć nauczaniu. Dziecko ma czuć się bezpiecznie, ale i skupić się na nauce, a nie mieć wrażenie, że przebywa w szczególnie chronionym ośrodku. Nie buduje to atmosfery zaufania - komentuje Borys Czyhin.

- Jako rodzice, nauczyciele, społeczeństwo czy administracja powinniśmy znaleźć sposób na to, aby zachować balans. Priorytetem jest oczywiście bezpieczeństwo, natomiast popadanie w skrajności nie służy realizacji nadrzędnego celu, jakim jest edukacja - uzupełnia.

Szczególny przypadek USA

Wyjątkowym przypadkiem są Stany Zjednoczone ze swoim legalnym dostępem do broni palnej dla dorosłych obywateli. Po broń należącą do starszych sięgają też dzieci, a według nieoficjalnych danych w szkolnych strzelaninach od początku wieku zginęło niemal pół tysiąca osób. To kilkadziesiąt zabójstw rocznie: w klasach, na korytarzach i boiskach.

Ta sytuacja sprawia, że procedury awaryjne są powszechnym elementem funkcjonowania amerykańskich placówek edukacyjnych. Zgodnie z rządowymi danymi blisko sto procent szkół ma opracowane plany działania na wypadek zamachu z udziałem broni oraz procedurę zamknięcia w wypadku zagrożenia. Z tego samego źródła wiadomo, że przynajmniej trzy na cztery sale lekcyjne można zablokować zamkiem od wewnątrz.

Choć nie ma jednego programu rządowego w tym zakresie, powszechną procedurą podejmowaną przez placówki jest tzw. school hardening, czyli praktyki i rozwiązania mające fizycznie zabezpieczać szkoły. Zaliczyć do tego można m.in. systemy automatycznie blokujące drzwi.

- W najwyższej klasyfikacji bezpieczeństwa szkół na miejscu strzegą ochroniarze, którzy mają przy sobie broń palną. W większości stanów nikt się temu nie dziwi. Amerykanie doszli do wniosku, że jedyną osobą, która może powstrzymać złego człowieka z bronią, jest dobry człowiek z bronią - tłumaczy Czyhin. Zaznacza, że jest mnóstwo przykładów, kiedy zamachowcy byli rozbrajani lub neutralizowani jeszcze przed popełnieniem zbrodni.

Służby na miejscu strzelaniny na kampusie Uniwersytetu Stanu Floryda w Tallahassee (17.04.2025 r.) Źródło zdjęcia: DON HAYES/EPA/PAP

Amerykańskie szkoły wprowadzają także eksperymentalne rozwiązania. To na przykład kompleksowe pomysły architektoniczne czy specjalne rolety w szybach drzwi klas i w oknach. Niektórzy z rodziców kupują swoim dzieciom również plecaki z kuloodpornego materiału.

- Natomiast pierwszą linią obrony jest świadomość uczniów i regularny, nawet comiesięczny, trening uczniów na wypadek ataku zamachowca - stwierdza Czyhin. Ćwiczenia najczęściej obejmują ewakuację i barykadowanie pomieszczeń. Ekspert tłumaczy, że amerykańskie dzieci są także uczone, jak przekazać funkcjonariuszom istotne informacje na temat ataku. Taki komunikat składa się z następujących elementów: co widziały, jak napastnik był wyposażony i uzbrojony, gdzie przebywał i o jakim czasie. Jego zdaniem to pomocna dla służb praktyka, którą warto rozważyć w kontekście rozwiązań wdrażanych w Polsce.

Redagował Maciej Michałek