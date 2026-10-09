Jak zadbać o bezpieczeństwo uczniów? "Dobre przykłady" z innych państw
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W ostatnich dniach w województwie mazowieckim doszło w szkołach do dwóch ataków nożowników. W środę uczeń zespołu szkół w Ostrołęce ranił ostrym narzędziem dziewięć osób, w czwartek absolwent szkoły podstawowej pod Wyszkowem ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. Trzeci planowany atak, w Sierpcu, dzięki zawiadomieniu nauczyciela udaremniła policja.
Do podobnych ataków w placówkach edukacyjnych dochodziło wcześniej już w wielu krajach na świecie. Przeważnie w reakcji na to władze lub poszczególne szkoły wprowadzały nowe zasady bezpieczeństwa. Co warto wiedzieć, by zwiększyć bezpieczeństwo swoje i dzieci?
Podstawowa reguła obowiązująca w wielu państwach, także w Polsce, w przypadku sytuacji kryzysowych takich jak atak nożownika, opiera się na trzech krokach:
- Uciekaj
- Ukryj się
- Zaalarmuj
Zawsze priorytetem w sytuacji zagrożenia powinna być ewakuacja, o ile jest możliwa i bezpieczna. W ucieczce nic nie powinno nas spowalniać, konieczne może być choćby zostawienie swoich rzeczy.
Jeżeli ucieczka nie jest bezpieczną opcją, w dalszej kolejności należy się schować. W przypadku szkoły najczęściej miejscem schronienia będzie sala lekcyjna. Drzwi prowadzące do pomieszczenia należy zamknąć na klucz i zabarykadować za pomocą ciężkich mebli. Trzeba też zasłonić okna i zachować ciszę, by nie zwracać na siebie uwagi.
Gdy uda się oddalić lub schronić przed zagrożeniem, koniecznie trzeba poinformować o zdarzeniu służby pod numerem alarmowym. Po dotarciu funkcjonariuszy na miejsce bezwzględnie należy postępować zgodnie z ich instrukcjami.
Zasady bezpieczeństwa w szkołach na świecie
Jakie jeszcze zasady obowiązują na świecie? W Szwecji po śmierci 10 osób w ataku ucznia na szkołę dla dorosłych rząd zaostrzył prawo dotyczące posiadania broni. Od tamtego czasu każda szwedzka szkoła ma obowiązek opracowywania własnych planów awaryjnych na wypadek kryzysowej sytuacji, a także ograniczenia dostępu do swoich budynków, np. poprzez rejestrację wejść czy instalację zabezpieczenia w postaci zamków do drzwi na kartę. Ponadto nauczyciele zyskali uprawnienie do przeszukiwania plecaków uczniów.
W opinii Borysa Czyhina, eksperta ds. bezpieczeństwa, obronności cywilnej i zarządzania kryzysowego, nowe uprawnienia dla nauczycieli to przykład mądrego, efektywnego rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo. Jego zdaniem w Polsce nauczyciele bądź jedna osoba, jak na przykład dyrektor placówki, powinni móc w razie podejrzenia interweniować i rekwirować niebezpieczne przedmioty. - Liczą się sekundy, gdy chodzi o wychwycenie zagrożenia i reakcję - podkreśla nasz rozmówca. Obecnie dokonywać przeszukań osobistych w Polsce mogą tylko służby porządkowe.
W Szwecji działa także Centrum Prewencji Przemocowego Ekstremizmu (CVE), które koordynuje międzyresortowe i międzyośrodkowe działania. Prowadzi także szkolenia dla pracowników szkół, policji czy pracowników socjalnych. W ramach CVE funkcjonuje infolinia dla osób, które chcą zgłosić podejrzane zachowania czy oznaki radykalizacji wśród młodzieży. - Prewencja jest naszą pierwszą linią obrony - zaznacza Czyhin.
- Kraje skandynawskie pod wieloma względami są dobrymi przykładami do naśladowania, tylko że nie możemy po prostu robić kalki ich rozwiązań - zastrzega ekspert. Wskazuje przy tym, iż w Polsce nie ma tak dobrze rozwiniętych służb socjalnych oraz że Polacy nie cechują się tak samo wysokim zaufaniem do innych obywateli i instytucji publicznych.
Bramki wykrywające metal i rejestry
Tylko w 2024 roku na terenie szkół w Anglii i Walii doszło do łącznie 150 przestępstw z użyciem noży - wynika z danych przekazanych przez brytyjski publiczny kanał Channel 4. W reakcji rząd Wielkiej Brytanii publikuje wytyczne i poradniki dla placówek dotyczące bezpieczeństwa. Nie wyklucza też możliwości instalacji wykrywaczy metali na terenie szkół, ale zachęca do wcześniejszego kontaktu z policją w tej sprawie.
Mimo że na ich terenie nie doszło nigdy do ataku, sieć szkół w Dudley nieopodal Birmingham zamontowała już wykrywacze metalu we wszystkich swoich czterech placówkach. Przed wejściem do szkoły każdy z uczniów musi przejść przez bramki. - Chcemy w pełni zagwarantować naszym uczniom i ich rodzicom, że przychodzą do niezwykle bezpiecznego środowiska - wyjaśnił dyrektor jednej z nich w rozmowie z BBC.
- Jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań. Biorę pod uwagę relację koszt-efekt i wychodzi ona na korzyść takiej metody - mówi Czyhin.
Brytyjskie władze w ubiegłym roku przyjęły także "Ronan's Law", prawo przyjęte na cześć 16-letniego Ronana zamordowanego przez nastolatków nieopodal swojego domu w Wolverhampton. Napastnicy zakupili narzędzie zbrodni przez internet. Po wejściu zmian w życie nie można już w Wielkiej Brytanii kupić niektórych rodzajów noży i mieczy. Sprzedawcy są także zobowiązani zgłosić służbom każdy podejrzany zakup ostrza.
Podobnie prawo w zakresie posiadania ostrych narzędzi zaostrzyły Niemcy. Nielegalne u naszego wschodniego sąsiada jest obecnie noszenie poza domem noży z ostrzem dłuższym niż 12 cm, a także noży otwieranych jedną ręką, np. sprężynowych. Można się z nimi przemieszczać jedynie w uzasadnionych przypadkach, jak wyprawa na ryby czy kemping, lecz tylko przechowując w zamykanym pudełku.
Restrykcyjne prawo mające zapewnić bezpieczeństwo w szkołach obowiązuje też w Chorwacji. Po śmiertelnym ataku nożownika w Zagrzebiu w 2024 roku we wszystkich chorwackich szkołach główne wejście jest zamykane na czas lekcji, a zostaje otwarte jedynie pół godziny przed ich startem i 15 minut po zakończeniu.
Co więcej, rodzice i inni odwiedzający mogą wejść do szkoły wyłącznie po uprzednim powiadomieniu placówki lub na jej zaproszenie. Przed wejściem muszą potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dokumentu i przejść przez możliwą kontrolę bezpieczeństwa. Przeszukanie toreb i plecaków jest dopuszczalne również w przypadku uczniów.
Władze stołecznego Zagrzebia zdecydowały ponadto, że wszystkie miejskie szkoły mają obowiązek zatrudnienia profesjonalnej ochrony.
- Po to się tworzy procedury, żeby znaleźć złoty środek, nie popadać w skrajność. Szkoły to obiekty, które mają służyć nauczaniu. Dziecko ma czuć się bezpiecznie, ale i skupić się na nauce, a nie mieć wrażenie, że przebywa w szczególnie chronionym ośrodku. Nie buduje to atmosfery zaufania - komentuje Borys Czyhin.
- Jako rodzice, nauczyciele, społeczeństwo czy administracja powinniśmy znaleźć sposób na to, aby zachować balans. Priorytetem jest oczywiście bezpieczeństwo, natomiast popadanie w skrajności nie służy realizacji nadrzędnego celu, jakim jest edukacja - uzupełnia.
Szczególny przypadek USA
Wyjątkowym przypadkiem są Stany Zjednoczone ze swoim legalnym dostępem do broni palnej dla dorosłych obywateli. Po broń należącą do starszych sięgają też dzieci, a według nieoficjalnych danych w szkolnych strzelaninach od początku wieku zginęło niemal pół tysiąca osób. To kilkadziesiąt zabójstw rocznie: w klasach, na korytarzach i boiskach.
Ta sytuacja sprawia, że procedury awaryjne są powszechnym elementem funkcjonowania amerykańskich placówek edukacyjnych. Zgodnie z rządowymi danymi blisko sto procent szkół ma opracowane plany działania na wypadek zamachu z udziałem broni oraz procedurę zamknięcia w wypadku zagrożenia. Z tego samego źródła wiadomo, że przynajmniej trzy na cztery sale lekcyjne można zablokować zamkiem od wewnątrz.
Choć nie ma jednego programu rządowego w tym zakresie, powszechną procedurą podejmowaną przez placówki jest tzw. school hardening, czyli praktyki i rozwiązania mające fizycznie zabezpieczać szkoły. Zaliczyć do tego można m.in. systemy automatycznie blokujące drzwi.
- W najwyższej klasyfikacji bezpieczeństwa szkół na miejscu strzegą ochroniarze, którzy mają przy sobie broń palną. W większości stanów nikt się temu nie dziwi. Amerykanie doszli do wniosku, że jedyną osobą, która może powstrzymać złego człowieka z bronią, jest dobry człowiek z bronią - tłumaczy Czyhin. Zaznacza, że jest mnóstwo przykładów, kiedy zamachowcy byli rozbrajani lub neutralizowani jeszcze przed popełnieniem zbrodni.
Amerykańskie szkoły wprowadzają także eksperymentalne rozwiązania. To na przykład kompleksowe pomysły architektoniczne czy specjalne rolety w szybach drzwi klas i w oknach. Niektórzy z rodziców kupują swoim dzieciom również plecaki z kuloodpornego materiału.
- Natomiast pierwszą linią obrony jest świadomość uczniów i regularny, nawet comiesięczny, trening uczniów na wypadek ataku zamachowca - stwierdza Czyhin. Ćwiczenia najczęściej obejmują ewakuację i barykadowanie pomieszczeń. Ekspert tłumaczy, że amerykańskie dzieci są także uczone, jak przekazać funkcjonariuszom istotne informacje na temat ataku. Taki komunikat składa się z następujących elementów: co widziały, jak napastnik był wyposażony i uzbrojony, gdzie przebywał i o jakim czasie. Jego zdaniem to pomocna dla służb praktyka, którą warto rozważyć w kontekście rozwiązań wdrażanych w Polsce.
Redagował Maciej Michałek