Polska Policja zweryfikowała doniesienia o "internetowym challenge'u". Opublikowano komunikat Kamila Grenczyn |

Gawkowski: chciałbym wszystkich uspokoić Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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W tym tygodniu doszło do dwóch aktów przemocy w szkołach. W Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem w czwartek ostrym narzędziem zaatakował 15-letni były uczeń szkoły podstawowej. Ranne zostały trzy osoby, a jedna z nich - 37-letnia kobieta - mimo reanimacji zmarła. Dzień wcześniej, w środę, w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób - pięciu uczniów, dwóch nauczycieli, a później jeszcze dwie osoby postronne.

W przestrzeni internetowej zaczęły pojawiać się niesprawdzone informacje na temat ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń w innych miejscach. Komunikat w tej sprawie opublikowała w piątek rano policja. "Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia" - oświadczono.

Policja: przestrzegamy wszystkich, którzy celowo próbują wywołać panikę

"Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Niemniej policjanci w całym kraju, ale głównie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, cały czas pracują nad sprawą, reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał" - przekazała policja.

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Służby zaapelowały o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. "Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna" - zaznaczono.

Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia.



Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce.



Niemniej… pic.twitter.com/Z8yXjWsic2 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 9, 2026 Rozwiń

Dobrzyński o "szkodliwej spirali strachu"

Wpis o dezinformacji opublikował też rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zaapelował, aby nie przesyłać sobie niesprawdzonych informacji. "To napędza niepotrzebną i szkodliwą spiralę strachu" - wyjaśnił.

"Warto śledzić komunikaty służb. To pewne i sprawdzone źródło informacji" - dodał.

Dezinformacja wprowadza chaos‼️

▶️ Nie przesyłajmy sobie niesprawdzonych, kłamliwych informacji. To napędza niepotrzebną i szkodliwą spiralę strachu.

▶️ @PolskaPolicja i @PolicjaCBZC współpracując z @ABW_GOV_PL i NASK działają intensywnie.

▶️ Warto śledzić komunikaty służb. To… pic.twitter.com/SZ9vctHZNj — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) October 9, 2026 Rozwiń

Internetowy challenge to wyzwanie polegające na publikowaniu w sieci nagrań oraz zdjęć, na których obecne są osoby wykonujące różne, często zagrażające życiu lub zdrowiu zadania. Obecnie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że ataki w szkołach były przeprowadzane w ramach tego typu wyzwań.