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Polska

Policja zweryfikowała doniesienia o "internetowym challenge'u". Opublikowano komunikat

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Kobieta z dzieckiem przed szkołą podstawową im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach
Gawkowski: chciałbym wszystkich uspokoić
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
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Dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się internetowego challenge’u rzeczywiście miało miejsce - poinformowała policja. Doniesienia o rzekomym wyzwaniu pojawiły się w związku z atakami, do których doszło w ostatnich dniach w szkołach. O niepowielanie niesprawdzonych informacji zaapelował też rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

W tym tygodniu doszło do dwóch aktów przemocy w szkołach. W Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem w czwartek ostrym narzędziem zaatakował 15-letni były uczeń szkoły podstawowej. Ranne zostały trzy osoby, a jedna z nich - 37-letnia kobieta - mimo reanimacji zmarła. Dzień wcześniej, w środę, w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób - pięciu uczniów, dwóch nauczycieli, a później jeszcze dwie osoby postronne.

W przestrzeni internetowej zaczęły pojawiać się niesprawdzone informacje na temat ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń w innych miejscach. Komunikat w tej sprawie opublikowała w piątek rano policja. "Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia" - oświadczono.

Policja: przestrzegamy wszystkich, którzy celowo próbują wywołać panikę

"Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Niemniej policjanci w całym kraju, ale głównie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, cały czas pracują nad sprawą, reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał" - przekazała policja.

Zobacz też: Policja zatrzymała 16-latka, który groził aktami przemocy

Służby zaapelowały o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. "Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna" - zaznaczono.

Dobrzyński o "szkodliwej spirali strachu"

Wpis o dezinformacji opublikował też rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zaapelował, aby nie przesyłać sobie niesprawdzonych informacji. "To napędza niepotrzebną i szkodliwą spiralę strachu" - wyjaśnił.

"Warto śledzić komunikaty służb. To pewne i sprawdzone źródło informacji" - dodał.

Internetowy challenge to wyzwanie polegające na publikowaniu w sieci nagrań oraz zdjęć, na których obecne są osoby wykonujące różne, często zagrażające życiu lub zdrowiu zadania. Obecnie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że ataki w szkołach były przeprowadzane w ramach tego typu wyzwań.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaJacek DobrzyńskidzieciSzkołaPrzemoc
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