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Polska

Kancelaria premiera uspokaja i apeluje: nie powielajmy niesprawdzonych informacji

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warszawa saska kepa shutterstock_2343196209
Kancelaria premiera uspokaja i apeluje: nie powielajmy niesprawdzonych informacji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W piątek w niektórych mazowieckich powiatach placówki oświatowe mają być zamknięte. Ma to związek z ostatnimi atakami w szkołach w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce. Komunikat w tej sprawie opublikowała policja i kancelaria premiera, która uczuliła, że "w sytuacji zagrożenia szczególnie łatwo o panikę i dezinformację". Stołeczny ratusz nie rekomenduje odwoływania zajęć dydaktycznych.

W związku z atakiem 15-letniego absolwenta szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach, wszystkie szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, a także przedszkola, na terenie gminy Wyszków będą zamknięte na zajęcia dydaktyczne. W szkołach zapewniona zostanie jedynie opieka nad uczniami. Inne gminy przekazują informacje o wzmożonych patrolach straży miejskiej i policji w okolicy oraz w samych szkołach. 

W przestrzeni internetowej zaczęły pojawiać się niesprawdzone informacje na temat ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń w innych miejscach.

W związku z tymi wydarzeniami kancelaria premiera zaapalowała o spokój i rozwagę. "W sytuacji zagrożenia szczególnie łatwo o panikę i dezinformację. Nie powielajmy niesprawdzonych informacji - korzystajmy wyłącznie z wiarygodnych źródeł i komunikatów służb. Każde zgłoszenie potencjalnego zagrożenia należy traktować poważnie i weryfikować" - przekazano.

Komunikat opublikowała również Polska Policja. "W związku z pojawiającymi się w sieci nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania placówek oświatowych, przypominamy o korzystaniu z oficjalnych komuniaktów i niepowielaniu niesprawdzonych treści" - napisano.

Do wpisu dołączono komunikat stołecznej policji, która ostrzegła przed dezinformacją, a także przekazała dalej komunikat Komendanta Powiatowej Policji w Piasecznie, w którym podkreślono, że komendant nie podejmuje decyzji dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych.

"Nadrzędnym celem działań Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, w tym dzieciom i młodzieży. W związku z ostatnimi zdarzeniami, do których doszło na terenie Mazowsza, funkcjonariusze traktują sytuację z należytą powagą i będą obecni w rejonie placówek oświatowych, dbając o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół oraz rodziców" - napisano.

"Zwracamy się z prośbą o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych i oficjalnych źródeł informacji. Prosimy o śledzenie komunikatów publikowanych przez właściwe urzędy i instytucje oraz o niepowielanie niepotwierdzonych informacji, które mogą powodować niepotrzebny niepokój" - zaapelowano.

Warszawski ratusz: nie rekomendujemy odwoływania zajęć dydaktycznych

Swój komunikat opublikował również stołeczny ratusz, który zapewnił, że w związku z ostatnimi wydarzeniami na terenie placówek oświatowych województwa mazowieckiego, w trosce o bezpieczeństwo podejmuje działania prewencyjnie w placówkach edukacyjnych.

"Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do wzmożonej kontroli bezpieczeństwa, do szkół będą wpuszczani tylko uczniowie i pracownicy" - podano.

Ratusz podkreślił, że nie rekomenduje odwoływania zajęć dydaktycznych. "Przy szkołach pojawią się patrole Policji i Straży Miejskiej. Dyrektorzy szkół szczegółowe informacje przekażą rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. Prosimy o zachowanie spokoju i korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł informacji" - napisano.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka uczuliła z kolei, że "w sieci pojawia się wiele niesprawdzonych informacji, które wywołują lęk wśród uczniów, rodziców i nauczycieli". "Apelujemy o spokój i korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych, oficjalnych komunikatów służb oraz Polskiej Policji" - podkreśliła.

"Bądźmy czujni, ale nie ulegajmy dezinformacji. Bezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność" - podsumowała.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Kancelaria premieraPolicjabezpieczeństwoEdukacja
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