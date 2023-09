Ataki na Agnieszkę Holland, czyli kolejna odsłona walki władz z kulturą

czytaj dalej

Do wyborów parlamentarnych w Polsce zostało już tylko nieco ponad miesiąc. Uwagę obserwatorów zwraca ich stawka. Amerykański "The Atlantic Monthly" ocenia, że to kluczowy test, czy Polsce uda się odwrócić od "autokratycznego populizmu". Z kolei POLITICO opisuje wysiłki PiS-u, by lidera największej partii opozycyjnej pokazać jako de facto zdrajcę. Niemiecki "Der Spiegel" w piątek ostrzegał, że jeżeli Polska nie zmieni swojego politycznego kursu, grozi jej utrata wielomiliardowej unijnej pomocy.