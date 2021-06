"Politycy nie mogą zrzucać tego na karb dezinformacji i unikać odpowiedzialności"

Politycy korzystają z maili prywatnych w pracy. Jest to rzecz naganna - powiedział na antenie TVN24 dziennikarz "Wirtualnej Polski" Patryk Michalski. Komentował najnowsze wydarzenia wokół cyberataków na polityków i posłów rządu. - Tych ataków jest bardzo dużo. Prawie 350 dotyczyło sfery publicznej - dodał dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz.

Minister Dworczyk zapewniał, że łupem ataku hakerów nie padły "żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny". W piątek minister poinformował, że "nadal prowadzone są ataki na konta jego rodziny w różnych kanałach komunikacji , nawet w odniesieniu do dzieci".

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zwołanie posiedzenia, aby przedstawić skalę ataków cybernetycznych na Polskę. Posiedzenie ma mieć charakter niejawny. Posiedzenie odbędzie się w środę o godzinie 9.

Wcześniej tego samego dnia premier pytany, czy używa prywatnej skrzynki mailowej do służbowych celów , uchylał się od odpowiedzi. Mówił o tym, że cyberataki to "nowe oblicze współczesnej wojny".

Michalski: to naganne

Patryk Michalski potwierdził, że "politycy korzystają z maili prywatnych w pracy", zaznaczając, że "jest to rzecz naganna". - Pierwszy raz o tym problemie słyszałem dwa, trzy lata temu, kiedy jeden z moich rozmówców zwracał uwagę, że najważniejsi ministrowie używają prywatnych adresów mailowych do komunikowania się ze swoimi współpracownikami - opisał.

- Tu nie chodzi o to, że są to maile wagi państwowej i że przekazywane są dokumenty, które dotyczą bezpieczeństwa państwa, ale jednak taka praktyka wykorzystywania prywatnych skrzynek istnieje - zwrócił uwagę. Michalski dodał, że taka praktyka dotyczyła także polityków Platformy Obywatelskiej.

- Temat jest bardzo delikatny, bo nie chodzi o to, żeby powielać informacje i pomagać w dezinformacji, która być może jest prowadzona ze strony Rosji, a zapewne jest, ale politycy nie mogą zrzucać tego na karb dezinformacji i unikać swojej odpowiedzialności - zaznaczył.

Jego zdaniem potrzebne są w tej sprawie "natychmiastowe zmiany w prawie, między innymi szkolenia dla posłów, polityków i ministrów". - Najważniejsi ministrowie oczywiście są w jakimś stopniu szkoleni, ale jak widać nieskutecznie. Nie ma też skutecznego nadzoru służb - stwierdził. - Dobrą propozycją byłoby to, że po wyborach parlamentarnych posłowie i senatorowie, przed zaprzysiężeniem, powinni przechodzić obowiązkowe kursy z tego, jak mogą zabezpieczać dwustopniowo dostęp do swoich kont - zaproponował.

Nizinkiewicz: prawie 350 ataków dotyczyło sfery publicznej

Jacek Nizinkiewicz przekazał, że zaskoczeniem w tej sprawie było dla niego to, że politycy "nie czytają prasy, mediów" na temat tego, że "Polska jest zagrożona cyberatakami".

Przypomniał, że ataków hakerskich na polityków obozu rządzącego "było naprawdę bardzo wiele". - Były informacje z naszej strony, że to są ataki prawdopodobnie ze strony rosyjskiej - zauważył. Wymienił tu między innymi atak na konta minister Marleny Maląg, posła PiS Arkadiusza Czartoryskiego, posłanki PiS Joanny Borowiak czy posła PiS Marcina Duszka. - Tych ataków jest bardzo dużo. Prawie 350 dotyczyło sfery publicznej - podsumował.

Nawiazując do zapowiedzianego posiedzenia w sprawie cyberataków, dziennikarz ocenił, że to "skandal", że ma ono miejsce dopiero teraz. - To pokazanie jednak niekompetencji władzy - stwierdził. Zauważył, że podczas posiedzenia posłowie będą mogli zadawać pytania w tej sprawie Jarosławowi Kaczyńskiemu, jako wicepremierowi ds. bezpieczeństwa.