Polska

Atak zimy na kolei. Dworce pozostaną otwarte w nocy

Koleje Śląskie
Opady marznące doprowadziły do utrudnień na kolei na zachodzie Polski
Źródło: TVN24
Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, dworce kolejowe zarządzane przez PKP SA nie będą miały nocnych przerw technicznych do końca przyszłego tygodnia. Decyzja została podyktowana warunkami pogodowymi.

Dariusz Klimczak w piątek po południu opublikował komunikat dla podróżnych. "Ze względu na trudne warunki pogodowe wszystkie dworce kolejowe w kraju zarządzanie przez PKP SA pozostaną otwarte w nocy. Nocne przerwy techniczne zostały wstrzymane do końca przyszłego tygodnia" - czytamy we wpisie.

Zima ponownie atakuje

Przed nami bardzo zimne, wręcz lodowate dni. Wszystko za sprawą skandynawskiego wyżu, który sprzyja spływowi powietrza znad rosyjskiej Arktyki.

Coraz suchsza, zimna masa powietrza nieść będzie nocami silne spadki temperatury na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Przy samym gruncie na wschodzie możliwe spadki poniżej -30 stopni Celsjusza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mróz, siarczysty mróz, zima
Lodowate masy wtargną do Polski. Gdzie będzie najzimniej
METEO
Autobus dla bezdomnych i potrzebujących w Łodzi
Idą ekstremalne mrozy. Miasta ruszają na pomoc
Łódź
shutterstock_2591278817
Lekarz radzi, jak prawidłowo rozgrzać się "od środka"
Piotr Wójcik

W sobotę w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie od -12/-11 stopni Celsjusza na Podlasiu i Warmii, przez -10/-8 stopni Celsjusza w centrum kraju, do -5/-4 stopni Celsjusza na Śląsku. W niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od -16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -13/-11 stopni Celsjusza w centrum kraju, do -6 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku.

>> Czy arktyczna godzilla pożre Polskę? Pogoda na luty

OGLĄDAJ: Zmiana klimatu odwołana? "Byłoby to śmieszne, szczerze mówiąc"
Zima w miejscowości Gołdap (Warmińsko-mazurskie)

Zmiana klimatu odwołana? "Byłoby to śmieszne, szczerze mówiąc"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Grygiel/PAP

Polskie Koleje PaństwoweKolejZimaŚniegpogodaDariusz KlimczakMinisterstwo Infrastruktury
