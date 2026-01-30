Opady marznące doprowadziły do utrudnień na kolei na zachodzie Polski Źródło: TVN24

Dariusz Klimczak w piątek po południu opublikował komunikat dla podróżnych. "Ze względu na trudne warunki pogodowe wszystkie dworce kolejowe w kraju zarządzanie przez PKP SA pozostaną otwarte w nocy. Nocne przerwy techniczne zostały wstrzymane do końca przyszłego tygodnia" - czytamy we wpisie.

🔉Komunikat dla podróżnych: ze względu na trudne warunki pogodowe wszystkie dworce kolejowe w kraju zarządzanie przez @PKP_SA pozostaną otwarte w nocy. Nocne przerwy techniczne zostały wstrzymane do końca przyszłego tygodnia. pic.twitter.com/c2gpDgY79l — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) January 30, 2026 Rozwiń

Zima ponownie atakuje

Przed nami bardzo zimne, wręcz lodowate dni. Wszystko za sprawą skandynawskiego wyżu, który sprzyja spływowi powietrza znad rosyjskiej Arktyki.

Coraz suchsza, zimna masa powietrza nieść będzie nocami silne spadki temperatury na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Przy samym gruncie na wschodzie możliwe spadki poniżej -30 stopni Celsjusza.

W sobotę w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie od -12/-11 stopni Celsjusza na Podlasiu i Warmii, przez -10/-8 stopni Celsjusza w centrum kraju, do -5/-4 stopni Celsjusza na Śląsku. W niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od -16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -13/-11 stopni Celsjusza w centrum kraju, do -6 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku.

