Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski zareagował na doniesienia o wtrzymaniu przez Ukrainę tranzytu rosyjskiego gazu do Europy wpisami na platformie X. Stwierdził w nich, że to "kolejne zwycięstwo po rozszerzeniu NATO o Finlandię i Szwecję". Sikorski przypomniał, że prezydent Rosji Władimir Putin budował gazociąg Nord Stream (przez Morze Bałtyckie), aby "ominąć Ukrainę i szantażować Europę Wschodnią groźbą zakręcenia kurka z gazem". "A dziś to Ukraina zablokowała mu możliwość eksportu gazu bezpośrednio do UE" - podkreślił Sikorski.