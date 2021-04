Broń kupił legalnie, choć wcześniej policja odebrała mu strzelbę. 19-latek zastrzelił osiem osób

Proch, ołów i wolność, czyli amerykańskie DNA Bóg stworzył ludzi, a Samuel Colt uczynił ich równymi – głosi stare amerykańskie powiedzenie. To jednocześnie filozofia, która ukształtowała współczesną amerykańską mentalność. Druga poprawka do konstytucji, która pozwala obywatelom USA posiadać broń to bowiem coś, co - wbrew pozorom - łączy ich ponad podziałami. Bo Amerykanie - najlepiej uzbrojony naród świata - proch i ołów mają w swoim DNA. tvn24.pl