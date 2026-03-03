Matysiak: USA i Izrael dokonują destrukcji systemu. Jaki mają cel? Zobaczymy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent USA Donald Trump komentując w poniedziałek w wywiadzie telefonicznym z CNN operację w Iraku, powiedział, że "spuszczamy im łomot". - Myślę, że idzie bardzo dobrze - dodał.

Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w KPRM zapytany we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy Amerykanie i Izrael osiągają w tej operacji to, co chcieli, powiedział, że "na pewno dokonują destrukcji systemu obrony przeciwlotniczej, systemu rażenia, czyli nosicieli rakiet, które strzelają". - Próbują zniszczyć maksymalnie siły, środki, które Iran posiada, którymi raził Izrael i nie tylko i obecnie też razi - dodał.

- Jakie cele chce osiągnąć Izrael i Stany Zjednoczone? Zobaczymy, bo one też ewoluowały trochę - ocenił.

Zapytany o cele polityczne, Matysiak ocenił, że "jest kilka celów przed Izraelem i Stanami Zjednoczonymi". Podkreślił, że "jeżeli mówimy o zakłóceniu dowodzenia, to także systemów decyzyjnych, czyli ludzkich, czyli destrukcja i polityczna tego systemu kierowania".

Dodał, że "w systemach rozbudowanych ta zastępowalność jest dość łatwa, czyli podjęcie decyzji, czy odpowiadamy, jak silnie". - I tu widzimy, że odpowiedź Iranu jest inna teraz niż była przy poprzednich atakach, jeżeli chodzi o 2025 rok, czyli ostrzał rakietowy Izrael kontra Iran - zauważył.

Matysiak: wydaje się, że słabą stroną Iranu są środki rażenia

Wojskowy został też zapytany, czy Iran ma siły i środki, że prowadzić operację destabilizacji sytuacji w Zatoce Perskiej przez kilka dni, tygodni, czy miesięcy. - Dni tak, tygodni zapewne też, a dalej zdecyduje jak zwykle logistyka, czyli środki - ocenił dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w KPRM.

Zaznaczył, że USA i Izrael zaczęły niszczyć same wyrzutnie, nie tylko rakiety. - Wydaje się, że słabą stroną Iranu są środki rażenia, a nie bezpośrednio amunicja, której mają całkiem sporo - powiedział.

- Zobaczymy, kiedy dana strona wyczerpie swoje możliwości, gdyż żołnierze, wojskowi planujący operacje, posługują się procentami zużycia. Każda strona wie, jakie zasoby posiada i od tego najbardziej zależy dynamika tych działań - wyjaśnił Matysiak.

OGLĄDAJ: Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24