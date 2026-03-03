Logo strona główna
Polska

"Dokonują destrukcji systemu". Jaki mają cel? "Zobaczymy"

Iran, Teheran (1 marca 2026 r.)
Matysiak: USA i Izrael dokonują destrukcji systemu. Jaki mają cel? Zobaczymy
Źródło: TVN24
USA i Izrael dokonują destrukcji systemu obrony przeciwlotniczej, systemu rażenia, czyli nosicieli rakiet - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w kancelarii premiera. - Jakie cele chce osiągnąć? Zobaczymy, bo one też ewoluowały trochę - podkreślił.

Prezydent USA Donald Trump komentując w poniedziałek w wywiadzie telefonicznym z CNN operację w Iraku, powiedział, że "spuszczamy im łomot". - Myślę, że idzie bardzo dobrze - dodał.

Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w KPRM zapytany we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy Amerykanie i Izrael osiągają w tej operacji to, co chcieli, powiedział, że "na pewno dokonują destrukcji systemu obrony przeciwlotniczej, systemu rażenia, czyli nosicieli rakiet, które strzelają". - Próbują zniszczyć maksymalnie siły, środki, które Iran posiada, którymi raził Izrael i nie tylko i obecnie też razi - dodał.

- Jakie cele chce osiągnąć Izrael i Stany Zjednoczone? Zobaczymy, bo one też ewoluowały trochę - ocenił.

Zapytany o cele polityczne, Matysiak ocenił, że "jest kilka celów przed Izraelem i Stanami Zjednoczonymi". Podkreślił, że "jeżeli mówimy o zakłóceniu dowodzenia, to także systemów decyzyjnych, czyli ludzkich, czyli destrukcja i polityczna tego systemu kierowania".

Dodał, że "w systemach rozbudowanych ta zastępowalność jest dość łatwa, czyli podjęcie decyzji, czy odpowiadamy, jak silnie". - I tu widzimy, że odpowiedź Iranu jest inna teraz niż była przy poprzednich atakach, jeżeli chodzi o 2025 rok, czyli ostrzał rakietowy Izrael kontra Iran - zauważył.

Gorąco w cieśninie Ormuz. Iran grozi podpalaniem statków

Gorąco w cieśninie Ormuz. Iran grozi podpalaniem statków

BIZNES
"Bardzo duże ryzyko niepowodzenia". Ekspert o jednym z celów ataku na Iran

"Bardzo duże ryzyko niepowodzenia". Ekspert o jednym z celów ataku na Iran

Świat

Matysiak: wydaje się, że słabą stroną Iranu są środki rażenia

Wojskowy został też zapytany, czy Iran ma siły i środki, że prowadzić operację destabilizacji sytuacji w Zatoce Perskiej przez kilka dni, tygodni, czy miesięcy. - Dni tak, tygodni zapewne też, a dalej zdecyduje jak zwykle logistyka, czyli środki - ocenił dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w KPRM.

Zaznaczył, że USA i Izrael zaczęły niszczyć same wyrzutnie, nie tylko rakiety. - Wydaje się, że słabą stroną Iranu są środki rażenia, a nie bezpośrednio amunicja, której mają całkiem sporo - powiedział.

- Zobaczymy, kiedy dana strona wyczerpie swoje możliwości, gdyż żołnierze, wojskowi planujący operacje, posługują się procentami zużycia. Każda strona wie, jakie zasoby posiada i od tego najbardziej zależy dynamika tych działań - wyjaśnił Matysiak.

epaselect IRAN ISRAEL USA CONFLICT

Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24

epaselect IRAN ISRAEL USA CONFLICT
Autorka/Autor: Justyna Sochacka

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

IranUSAIzrael
Irańskie pociski spadły na Dubaj
Fala ataków na Bliskim Wschodzie. USA ewakuują swoich ludzi
RELACJA
Śmiertelny wypadek pod Radomiem (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował policjantów szablami, padły strzały
Katowice
imageTitle
Wielki chaos przed Indian Wells. Lawina wycofań, niepewny los gwiazd
EUROSPORT
Samolot z Dubaju wylądował w Warszawie
Pierwszy samolot z Dubaju wylądował w Polsce
BIZNES
Piwnica, w której funkcjonuje "hostel" przy Kijowskiej w Warszawie
Dostawcy jedzenia mieszkają w piwnicy bez okien. "Warunki są uwłaczające"
WARSZAWA
Miejsce wypadku
Znalazł go "zaniepokojony sąsiad", ale było już za późno
Lublin
Wołodymyr Zełenski
"Wiecie, kto blokuje". Zełenski o negocjacjach z UE
Świat
imageTitle
Kolanem trafił w twarz rywala, uniknął kary. Kontrowersyjna decyzja arbitra
EUROSPORT
Izrael atakuje cele w Bejrucie
Izrael atakuje w Bejrucie. Dziesiątki ofiar
Świat
Drogówka zapowiada wzmożone kontrole w majówkę (zdj. ilustracyjne)
Rewolucja na drogach. Od dziś zmiany w przepisach
BIZNES
Widzowie streama pomagają rybom w tarle
Dzwonek dla ryb. Internauci oglądają stream i pomagają w tarle
METEO
Melania Trump podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ
Pierwszy raz w historii. Melania Trump w nowej roli
Świat
Strażak (zdjęcie ilustracyjne)
Wyczuli ulatniający się gaz w szkole. Ewakuacja i odwołane lekcje
Trójmiasto
imageTitle
Pechowe losowanie Świątek. Rywalki Polek w Indian Wells
EUROSPORT
Plac Valiasr w Teheranie
Odcięci od sieci. Kara śmierci za omijanie blokady
BIZNES
Mgła, poranek
Gęste mgły w części kraju. W mocy alarmy IMGW
METEO
imageTitle
Terminarz mistrzostw świata juniorów. Tomasiak w centrum uwagi
EUROSPORT
Polak po powrocie z Dubaju: prawie żaden bagaż nie przyleciał
Samolot z Dubaju wylądował w Warszawie. Bagaże "podobno gdzieś są"
RELACJA
pap_20151123_0HY
Iran się przekonał, że "przyjaźń Putina ma swoje granice"
Justyna Kazimierczak
Turyści utknęli na lotnisku w Dubaju
Polacy utknęli. Sytuację wykorzystują oszuści
Polska
epa12790897_2
Tajne spotkanie, Izrael atakuje w Bejrucie, rośnie liczba poległych żołnierzy USA
Warto wiedzieć
Słońce, pszczoły, wiosna
Dużo słońca i nawet 16 stopni na termometrach
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz w USA: potrzebujemy przyspieszenia
Polska
imageTitle
Kolejna sensacyjna porażka Realu. Rywal czekał na to 18 lat
EUROSPORT
imageTitle
Jednak nie będzie mistrzostw świata na Stadionie Narodowym
EUROSPORT
Jerzy Marek Nowakowski i Bogusław Pacek
"Cały świat lekko zamarł. Nie wiadomo, jak zareaguje zradykalizowany świat islamski"
KROPKA NAD I
Eksplozja w Teheranie. Zdjęcie z 2 marca 2026 roku
Wzrosła liczba poległych żołnierzy USA
Świat
imageTitle
Zakrywanie ust. To może wkrótce kończyć się czerwoną kartką
EUROSPORT
Robert Fico, Viktor Orban
"Europa musi zdecydować, po czyjej stronie stanie"
BIZNES
imageTitle
Płakała raz po raz. "Miałam dość mężczyzn"
EUROSPORT

