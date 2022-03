Zastępczyni RPO: nie mogą być dwie granice, z Ukrainą i Białorusią, traktowane tak różnie pod względem prawnym i faktycznym 

czytaj dalej

Irańskiemu kierowcy Fardinowi Kazemiemu kilka lat temu zepsuła się w Polsce ciężarówka. Wtedy dzięki otrzymanej pomocy udało mu się kupić nową i wrócić do domu. Teraz przyjechał do naszego kraju, by razem z Polakami nieść pomoc Ukrainie. Wyruszył z transportem karmy dla zwierząt, która trafi do schronisk w atakowanym przez Rosję kraju. - Fardin powiedział, że my pomogliśmy jemu, on chce pomóc tutaj i że nie ma w ogóle dyskusji. Przyjeżdża i jedzie - mówił TVN24 organizator akcji Piotr Sebastian Nejman.