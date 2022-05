Wiceszef MSZ: To Ukraina zdecyduje, czy chce neutralności. Nie ma zgody na ustalenia ponad jej głową

Nie widziałem na twarzach Ukraińców jakiejkolwiek zgody na cesje terytorialne - powiedział w "Faktach po Faktach" wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, który był członkiem delegacji prezydenta Andrzeja Dudy podczas podróży do Kijowa. Pytany o ewentualne ogłoszenie przez Ukrainę neutralności, powiedział, że to będzie decyzja tego kraju. - Nie będzie to decyzją rządu polskiego, czy kogokolwiek innego z zachodniej Europy - zaznaczył.

- Jeżeli Ukraina, władze Ukrainy, naród będzie chciał neutralności, to nie będzie to decyzją rządu polskiego, czy kogokolwiek innego z zachodniej Europy. To Ukraina zdecyduje o neutralności - powiedział. Dodał, że "w tym przekazie pana prezydenta raczej doszukiwałby się niechęci do ewentualnej akceptacji ustaleń ponad głową Ukrainy". - My to doskonale znamy z historii naszego państwa i wiemy, że to jest bardzo bolesne doświadczenie, kiedy inni decydują o naszym terytorium, czy naszej przyszłości. Nie może być na to zgody - mówił.