Obronił pracę inżynierską podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. "Tam było realne zagrożenie"

Władysław Żużukin przyjechał z Polski na Ukrainę na ferie. Chociaż wojna zatrzymała go w Donbasie, nie powstrzymała w dążeniu do celu. W czasie rosyjskich ostrzałów przystąpił do obrony pracy inżynierskiej. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Tak wygląda wojenna rzeczywistość Władysława Żużukina. - Bombardowania są bardzo słyszalne. Zaraz będą w naszym mieście – mówi. Wojna zastała go w Donbasie, kiedy pojechał z Polski do domu na ferie kilka dni przed inwazją Rosji na Ukrainę. Jest w Słowiańsku w obwodzie donieckim.

Władysław Żużukin to student Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Do niedawna życie dzielił między Słowiańsk i Szczecin - tu się uczył, bawił, chodził na siłownię. Teraz jego życie zupełnie się zmieniło. Nazar Wesełow przyznaje, że jego kolega ze studiów często "przebywa w piwnicy i nie ma zasięgu", żeby choćby napisać, że wszystko jest w porządku.

Obronił pracę inżynierską podczas pobytu w Donbasie

To pierwsza praca inżynierska w historii uczelni, która została obroniona w czasie wojny. Tylko tu uczy się ponad 120 studentów z Ukrainy. Część z nich po przerwie w nauce także nie wróciła do Polski. - My czasem mamy związane ręce, bo chcielibyśmy pomóc, a jedyne, co możemy zrobić, to wysłuchać i podtrzymać ich na duchu – stwierdza Mateusz Lipka.