Straż Graniczna: na odcinku granicy z Ukrainą odprawiono 38,2 tys. podróżnych

Ukraina została zaatakowana przez Rosję w nocy z środy na czwartek. Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej. W czwartek do ataków dochodziło w wielu regionach i miastach. W piątek nad ranem eksplozje miały miejsce w Kijowie. Według przedstawiciela resortu obrony USA rosyjskie wojska zbliżają się obecnie do stolicy Ukrainy, a Moskwa dąży do przesunięcia swoich sił w głąb kraju. Wieczorem media podały, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał rozporządzenie o powszechnej mobilizacji. Sam ukrywa się, bo - jak przekazał - stał się celem numer 1 Rosji, która, zabijając prezydenta, chce doprowadzić do upadku Ukrainy. Unia Europejska ogłosiła szczegóły sankcji wymierzonych w Rosję. W TVN24 trwa wydanie specjalne. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół niej.