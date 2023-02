Aleksander Kwaśniewski: ten rok to historia tworzenia się nowoczesnej Ukrainy

Kwaśniewski: ten rok to historia tworzenia się nowoczesnej Ukrainy

- Według mnie decydującym momentem to był ten, kiedy Amerykanie proponowali Zełenskiemu, żeby wyjechał z Kijowa, może do Lwowa, może gdzieś dalej, do Polski. A on odpowiedział: "ja was proszę o broń, o amunicję, a nie proszę was o podwózkę". On wtedy określił jasno tę postawę Ukraińców wobec tej wojny - stwierdził Kwaśniewski.