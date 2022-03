Atak Rosji na Ukrainę. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda chce stworzyć koalicję małżonek na rzecz ofiar wojny

Apel Ołeny Zełenskiej o pokojową walkę o prawdę

Agata Kornhauser–Duda zwróciła też uwagę na apel Ołeny Zełenskiej o to, aby ludzie dobrej woli na całym świecie, w tym szczególnie kobiety, włączyły się w pokojową walkę o prawdę. "Prezydentowa Ukrainy zabiega o to, by cały świat poznał prawdę o tragedii, która rozgrywa się teraz na Ukrainie, o niewinnych ofiarach wojny, szczególnie dzieciach" - czytamy w komunikacie.