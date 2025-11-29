Atak Rosji na Ukrainę. Operacja lotnictwa w polskiej przestrzeni

Atak sił rosyjskich na Kijów (14.11.2025) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo" - poinformowało w sobotę po godzinie 6 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

❗️ Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki… pic.twitter.com/qlkQ6dmBqZ — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 29, 2025 Rozwiń

Wcześniej w sobotę siły powietrzne Ukrainy ostrzegły, że grupa rakiet rosyjskich zmierza w kierunku kraju. Odnotowały także start rosyjskich myśliwców MiG-31, które mogą przenosić pociski hipersoniczne Kindżał.

Alarm powietrzny i "seria potężnych eksplozji"

Po godzinie 6.30 czasu ukraińskiego (godzina 5.30 w Polsce) w wielu obwodach w Ukrainie został ogłoszony alarm powietrzny. Media poinformowały o "serii potężnych eksplozji" w Kijowie. "W stolicy działa obrona przeciwlotnicza. Pozostańcie w schronach" - zaapelował szef kijowskiej administracji Tymur Tkaczenko.

OGLĄDAJ: TVN24 HD