Atak Rosji na Ukrainę. Operacja lotnictwa w polskiej przestrzeni

"W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo" - poinformowało w sobotę po godzinie 6 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Wcześniej w sobotę siły powietrzne Ukrainy ostrzegły, że grupa rakiet rosyjskich zmierza w kierunku kraju. Odnotowały także start rosyjskich myśliwców MiG-31, które mogą przenosić pociski hipersoniczne Kindżał.
Alarm powietrzny i "seria potężnych eksplozji"
Po godzinie 6.30 czasu ukraińskiego (godzina 5.30 w Polsce) w wielu obwodach w Ukrainie został ogłoszony alarm powietrzny. Media poinformowały o "serii potężnych eksplozji" w Kijowie. "W stolicy działa obrona przeciwlotnicza. Pozostańcie w schronach" - zaapelował szef kijowskiej administracji Tymur Tkaczenko.
Autorka/Autor: tas/akw
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ