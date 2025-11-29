Logo strona główna
Polska

Atak Rosji na Ukrainę. Operacja lotnictwa w polskiej przestrzeni

Polskie myśliwce
Atak sił rosyjskich na Kijów (14.11.2025)
Źródło: Reuters
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu wojskowych samolotów w związku z atakiem rakietowym sił rosyjskich na Ukrainę.

"W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo" - poinformowało w sobotę po godzinie 6 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wcześniej w sobotę siły powietrzne Ukrainy ostrzegły, że grupa rakiet rosyjskich zmierza w kierunku kraju. Odnotowały także start rosyjskich myśliwców MiG-31, które mogą przenosić pociski hipersoniczne Kindżał.

Alarm powietrzny i "seria potężnych eksplozji"

Po godzinie 6.30 czasu ukraińskiego (godzina 5.30 w Polsce) w wielu obwodach w Ukrainie został ogłoszony alarm powietrzny. Media poinformowały o "serii potężnych eksplozji" w Kijowie. "W stolicy działa obrona przeciwlotnicza. Pozostańcie w schronach" - zaapelował szef kijowskiej administracji Tymur Tkaczenko.

pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

Autorka/Autor: tas/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ

LotnictwoAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieRosjaUkrainaKijów
