Trwa 13. dobra agresji Rosji na Ukrainę. Podczas nocnych bombardowań w obwodzie charkowskim zginęły cztery osoby. Z mieszkanką Charkowa, która dotarła do Przemyśla rozmawiał reporter TVN24. - Rosjanie, jak mogliście zrzucać bomby na naród ukraiński? Bomby lecą na nas, na osiedla mieszkalne. Jak mogliście to zrobić? - mówiła kobieta.

Ukraińskie służby do spraw nadzwyczajnych poinformowały we wtorek, że minionej dobry, wskutek rosyjskich ostrzałów i bombardowań w obwodzie charkowskim, zginęły cztery osoby. Jedna z mieszkanek Charkowa uciekła z Ukrainy do Przemyśla. Tam rozmawiała z reporterem TVN24.