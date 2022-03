Generał Koziej: najbardziej byłem zszokowany błędami strategicznymi Rosji

Koziej o systemowej modernizacji armii

Zaznaczył, że jesteśmy w systemie obrony powietrznej NATO. - Dopóki NATO istnieje, dopóki nie widać żadnych perspektyw, żeby się rozpadało, to jesteśmy w dobrej sytuacji. Musimy tylko uzupełnić to na poziomie narodowym - dodał generał.

Zauważył, że "u nas dyskusja wokół armii koncentruje się na liczebności". - Jeśli chcemy mieć rzeczywiście 300-tysięczną armię, to trzeba to widzieć w pewnym pakiecie, trzeba na to pieniądze też przeznaczyć - ocenił. - Tymczasem przeznaczamy 3 procent Produktu Krajowego Brutto, czyli o jedna trzecią zwiększamy w stosunku do 2,2. Armię chcemy zwiększyć dwukrotnie (…) Jeżeli pieniądze wzrastają o jedną trzecią, a wielkość dwukrotnie, to pogorszymy jakość w stosunku do obecnego stanu - mówił Koziej.