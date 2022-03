Council on Foreign Relations: liczba uchodźców z Ukrainy może osiągnąć pięć milionów

Atak Rosji na Ukrainę może doprowadzić do fali nawet pięciu milionów uchodźców – przewiduje Council on Foreign Relations (CRF). Amerykański think tank podkreśla, że połowę z dotychczasowych uchodźców przyjęła Polska.

"Inwazja prezydenta Rosji Władimira Putina na Ukrainę doprowadziła do największego kryzysu humanitarnego, jaki Europa widziała od dziesięcioleci. Setki tysięcy ludzi ucieka przed zaostrzającym się konfliktem, a sąsiednie kraje i organizacje międzynarodowe mobilizują się, by potępić wojnę w Rosji i zapewnić pomoc rosnącej liczbie uchodźców" – stwierdził nowojorski think tank Council on Foreign Relations (CFR). Prestiżowa grupa ekspertów zwróciła uwagę, że Europa szybko zareagowała na kryzys i jest to największy pokaz europejskiej mobilizacji w ostatnich latach. "Polska, w której mieszka już około 1,5 mln Ukraińców (zarówno naturalizowanych obywateli, jak i tymczasowych pracowników), przyjęła ponad połowę wszystkich nowych uchodźców (ponad 547 tys.)" – przekazał CFR. Według danych polskiej Straży Granicznej, do piątku do naszego kraju przybyło już ponad 700 tysięcy osób, uciekających z Ukrainy przed obecną wojną.

Liczba uchodźców z Ukrainy może osiągnąć pięć milionów PAP/Wojtek Jargiło

"Kraj przygotowuje się podobno do przyjęcia nawet miliona osób, tworząc tymczasowe mieszkania, szpitale i ośrodki recepcyjne, w których można otrzymać żywność, informacje i środki medyczne" – dodał CFR.

CFR: ONZ przygotowuje się na przyjęcie 5 milionów uchodźców

Council on Foreign Relations wyjaśnił, że uchodźcy uciekli też do Białorusi, na Węgry, do Mołdawii, Rumunii, Słowacji i innych części Europy. Około 5 proc. nowych uchodźców, czyli blisko 48 tys. osób, skierowało się do Rosji.

Powołując się na źródła ONZ, think tank przekazał, że na terenie Ukrainy co najmniej 160 tys. osób zostało przesiedlonych. Jak dodaje, ONZ przygotowuje się na przyjęcie nawet 7 milionów wewnętrznych przesiedleńców i 5 milionów uchodźców. Stanowiłoby to największą masową migrację spowodowaną wojną od czasów wojen bałkańskich w latach 90.

