Amerykanie wynajęli w Rzeszowie wielki magazyn i pomagają uchodźcom

Uchodźcom od początku wojny pomagają Polacy i organizacje, także te zagraniczne. Jedna z nich – amerykańska Global Empowerment Mission wynajęła w Rzeszowie wielki magazyn. Chce tam zbierać dary i dystrybuować do potrzebujących Ukraińców. Organizacja pomaga także Ukraińcom, którzy chcą jechać dalej, do innych krajów, w których mieszkają ich krewni – kupuje bilety i organizuje logistykę.

Amerykanie pomagają uchodźcom przybywającym do Medyki

Szef Global Empowerment Mission powiedział, że jedną z pierwszych rzeczy zrealizowanych w Medyce było podpisanie kontraktu na duży magazyn w Rzeszowie. – Wyślemy około 200 kontenerów ze Stanów Zjednoczonych do tego magazynu – poinformował. – Naszym zadaniem jest upodmiotowienie innych, dawanie innym instrumentów. Ten magazyn będzie służyć jako element łańcucha dostaw dla innych organizacji z Polski, które będą mogły tam pojechać i wziąć to, co jest im potrzebne – wyjaśnił

.Michael Capponi powiedział, że obecnie organizacja stara się znaleźć jak najwięcej mieszkań w Polsce. – Jeśli jest jakieś dostępne mieszkanie, to my je wynajmujemy. Jeśli jest apartamentowiec, w którym jest wiele mieszkań, to my również to wszystko wynajmujemy. Kiedy jesteśmy na granicy, możemy uchodźcom dać pewne opcje, żeby nie musieli się kierować do dużych obozów. Możemy zaoferować przynajmniej tymczasowe rozwiązanie – przekazał.