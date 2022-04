Inwazja Rosji na Ukrainę. Aleksander Kwaśniewski: Możemy się pocieszać jednym. Użycie guzika atomowego jest związane z procedurami

Mam nieodparte wrażenie, że Władimir Putin chce jednak całej Ukrainy. On ma obsesję - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jego zdaniem "Rosja nie jest zainteresowana żadnym układem pokojowym".

Wtorek jest 62. dniem inwazji Rosji na Ukrainę. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski zapytany w "Rozmowie Piaseckiego", czy widzi jakąś perspektywę dla zakończenia tej wojny, powiedział, że "to jest niezwykle trudne w tej chwili, dlatego że ma nieodparte wrażenie, że Putin chce jednak całej Ukrainy".

- Mówiłem o tym zawsze, z moich rozmów z nim wynikało, że on ma obsesję - dodał. - W tej obsesji, szczególnie po zatonięciu krążownika (Moskwa - red.), co on traktuje jako kwestię honorową, obawiam się, że przede wszystkim Rosja nie jest zainteresowana żadnym układem pokojowym i będzie atakować dalej Ukrainę - ocenił.