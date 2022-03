"Pierwszy raz musiałam wyjechać, jak była awaria Czarnobyla, teraz znów uciekam"

Ala Pilipienko, emerytka z Kijowa w poniedziałek przekroczyła granicę w Hrebennem (Lubelskie). Jak mówi, to już drugi raz, kiedy musiała uciekać ze swojego kraju. - Pierwszy raz musiałam wyjechać z Prypeci, kiedy była awaria czarnobylska. Potem wróciłam do Kijowa i teraz znów uciekam - mówiła.

Z przejścia granicznego w Hrebennem uchodźcy przewożeni są między innymi przez straż pożarną do punktu recepcyjnego w szkole podstawowej w Lubyczy Królewskiej. W poniedziałek w nocy było tam bardzo tłoczno. Najwięcej było kobiet z dziećmi, torbami i zwierzętami.

- W Kijowie wojna. Wszędzie barykady, a na ulicach stoją jeże przeciwko czołgom – opowiadała. Dodała, że po wyjeździe ze stolicy Ukrainy udała się do Lwowa.

- We Lwowie było po prostu strasznie. Poczekalnie zamknięte, toalety i kasy nie pracują – stwierdziła.

Dodała, że większość mężczyzn została bronić Ukrainy, a ona jedzie do córki, która mieszka we Francji. - Drugi raz uciekam ze swojego kraju. Pierwszy raz musiałam wyjechać z Prypeci, kiedy była awaria czarnobylska. Potem wróciłam do Kijowa i teraz znów uciekam - powiedziała. Była bardzo wdzięczna Polakom za okazaną pomoc.