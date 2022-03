Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami polskiej, przygranicznej miejscowości Korczowa. Drgania spowodowane przez eksplozje pocisków obudziły ich w środku nocy. - Było słychać nad ranem sześć wybuchów. Aż się dom trząsł, szybami ruszało. Wpół do piątej to było – powiedział pan Oleh.

Gen Skrzypczak: atak na poligon w Jaworowie to najbliższe Polsce uderzenie, jakie do tej pory miało miejsce

Gen Skrzypczak: atak na poligon w Jaworowie to najbliższe Polsce uderzenie, jakie do tej pory miało miejsce TVN24

Z ukraińskiego Jaworowa do polskiej Korczowej w linii prostej jest 26 kilometrów. Pani Janina mieszka tuż przy pasie granicznym. - Ile ja mam do granicy, 20 metrów? To drgania były. Taki silny wstrząs. Każdy siadł na łóżku i się zastanawiał, co to się dzieje – opowiada. – Że nie ma komu tego Putina zatrzymać? – dodaje.