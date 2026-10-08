Polska Kartka na konferencji ministrów. Minister Kierwiński wyjaśnia Oprac. Maciej Wacławik |

Minister Kierwiński o ataku pod Wyszkowem dowiedział się na konferencji prasowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W czwartek w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona procedurom reagowania dla szkół podczas zagrożenia atakiem z powietrza. Udział wzięli w niej: ministra edukacji Barbara Nowacka, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.

W pewnym momencie do mównicy Kierwińskiego podeszła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, przekazując mu kartkę. Po odczytaniu treści minister przekazał kartkę stojącej przy mównicy obok Nowackiej, gdy ministra skończyła swoją wypowiedź. Nowacka odczytała treść, po czym zwróciła kartkę Kierwińskiemu.

Kierwiński o "dokumencie"

Kartka pojawiła się na konferencji o godzinie 9.46, na krótko przed pojawieniem się informacji o kolejnym ataku w szkole. W miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem 15-latek zaatakował troje pracowników szkoły ostrym narzędziem - przekazała mazowiecka policja po godzinie 10.

Szef MSWiA został zapytany o ten atak podczas wspomnianej konferencji, kilka minut po godz. 10. - Tak jak widzieli państwo, wymienialiśmy się z panią minister informacjami na dokumencie, który mam. Mamy taką informację, że jedna osoba ranna, napastnik obezwładniony przez policję. Chłopak lat 15. Woźna w trakcie reanimacji, druga osoba lekko ranna - poinformował Kierwiński.

Podinspektor Katarzyna Kucharska z policji w Radomiu przekazała następnie w TVN24 informację o śmierci 37-letniej pracownicy szkoły, zaatakowanej przez napastnika.

Redagował AM