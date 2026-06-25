Polska "Byłam u mamy, czekałyśmy na księdza". Wtedy do szpitala wtargnął napastnik Justyna Sochacka |

Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. "Ratowałam jednej pacjentce życie" Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek około godziny 18 do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju wtargnął mężczyzna, który następnie ostrym narzędziem ranił cztery osoby - personel medyczny i pacjentów. Napastnik został zatrzymany przez policję.

"Widziałyśmy, że kobieta została uderzona nożem"

O tym, co się wydarzyło opowiedziała w rozmowie z TVN24 kobieta, która była świadkiem zdarzenia. - Byłam u swojej mamy, czekałyśmy na księdza i akurat pielęgniarka robiła zastrzyk mamie. Widziałyśmy tylko, że leci kobieta i została uderzona nożem - powiedziała.

- Najpierw w pewnym momencie zabarykadowałyśmy drzwi łóżkiem, ale za chwilę otworzyłyśmy, jak wiedziałyśmy, że odział jest zamknięty - relacjonowała. Jak mówiła, "ratowała jednej pacjentce życie". Przyznała, że "nie było to łatwe".

- Moja mama odchodzi, to nie jest łatwa sytuacja. A tym bardziej takie coś zobaczyć, pierwszy raz w życiu - dodała kobieta.

OGLĄDAJ: TVN24