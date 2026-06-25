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Atak nożownika w szpitalu. Dyrektor o "bohaterskim czynie" ordynatora

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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzebiu-Zdroju
Ordynator oddziału powstrzymał napastnika. "Uratował życie koledze i pacjentom na korytarzu"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Wśród rannych po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest ordynator jednego z oddziałów. Miał on własnym ciałem obezwładnić napastnika i tym samym "uratować jednego z kolegów" oraz pacjentów.

Mężczyzna wtargnął, a następnie ostrym narzędziem ranił cztery osoby na jednym z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w czwartek wieczorem.

Napastnik został zatrzymany przez policję. Wśród rannych są dwie pacjentki, pielęgniarka i ordynator oddziału. Dyrektor szpitala Robert Ostrowski przekazał w trakcie briefingu prasowego przed budynkiem placówki, że mężczyznę udało się zatrzymać dzięki reakcji ordynatora.

- Ordynator oddziału własnym ciałem, własnym bohaterskim czynem to on go (napastnika) obezwładnił ostatecznie i on go przytrzymał do przyjazdu policji - powiedział dziennikarzom Ostrowski.

Ordynator uratował życie koledze i pacjentom

Po zdarzeniu na miejsce przybył ordynator oddziału chirurgii lek. Artur Ploch, aby zaopatrywać rannych. Jak przekazał w trakcie briefingu, z informacji, które otrzymał od świadków ataku wynika, że zaatakowany ordynator "na pewno uratował bezpośrednio życie jednemu ze swoich kolegów, doktorowi z anestezjologii oraz pozostałym pacjentom, którzy przebywali na korytarzu".

Ploch poinformował, że w wyniku ataku trzy z czterech rannych osób mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna również szyi. Ich stan jest "poważny, ale obecnie stabilny".

Atak nożownika w szpitalu

Zgłoszenie o ataku służby otrzymały po godzinie 18. - Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie miasta miał zaatakować pacjentów oraz personel ostrym narzędziem. Policjanci zatrzymali sprawcę - powiedziała asp. szt. Halina Semik, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że priorytetem jest ratowanie życia i zdrowia osób poszkodowanych w ataku.

"Ministerstwo Zdrowia i śląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia pozostaje w stałym kontakcie z urzędem wojewódzkim, dyrekcją szpitala oraz właściwymi służbami. Na bieżąco monitorujemy sytuację i jesteśmy gotowi zapewnić wszelkie niezbędne wsparcie" - zapewniło Ministerstwo Zdrowia.

Dodało, że do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju pojechała dyrektor śląskiego oddziału NFZ Katarzyna Adamek.

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Źródło: TVN24, PAP
Tagi:
SzpitalAtak nożownikaJastrzębie-Zdrój
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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