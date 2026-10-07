Tak jest Atak nożownika w Ostrołęce. Prokurator krajowy: sprawca miał w plecaku ładunek wybuchowy Aleksandra Sapeta |

Korneluk: sprawca miał w plecaku ładunek wybuchowy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce (woj. mazowieckie) doszło do ataku nożownika, w którego wyniku rannych i poszkodowanych zostało dziewięć osób. Policja zatrzymała podejrzanego w tej sprawie 19-letniego ucznia placówki.

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował w "Tak jest" w TVN24 o wszczętym dzisiaj śledztwie "usiłowania zabójstwa dziewięciu osób na terenie szkoły". Zapowiedział, że kwalifikacja czynu może zostać rozszerzona.

Korneluk: z plecaka zaczął wydobywać się dym

- Mamy już pewność, że sprawca tego zdarzenia wszedł z niebezpiecznym narzędziem w postaci noża na teren szkoły. I powiem więcej, w plecaku, który także wniósł na teren szkoły, znajdował się ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, który prawie został zdetonowany - powiedział Korneluk.

Jak mówił dalej, z informacji przekazanych mu przez prokuraturę wynika, że z "plecaka zaczął w pewnym momencie wydobywać się dym". - Plecak był już w sali komputerowej i tylko i wyłącznie przez właściwe zachowanie pani nauczycielki i uczniów został wyrzucony przez okno - powiedział. Jak dodał, "być może to uniemożliwiło" detonację ładunku. Podkreślił przy tym, że biegli dokonują oględzin "pakunku" i to tylko hipoteza. Na miejscu pojawili się również saperzy do zabezpieczenia ładunku.

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Apel prokuratora krajowego

Korneluk przekazał, że 19-latek po zdarzeniu "usiłował targnąć się na własne życie". Prowadzący Radomir Wit pytał, co udało się ustalić na temat ucznia. - Wiemy bardzo dużo - powiedział, ale zaznaczył, że nie chce zdradzać informacji, które mogą na tym etapie zaszkodzić postępowaniu. - Po kilku godzinach prowadzenia postępowania wszystko wskazuje na to, że sprawca działał w sposób umyślny i był na to przygotowany - ocenił prokurator krajowy w TVN24.

Zapowiedział też obszerniejszy komunikat prokuratury po zakończeniu czynności na miejscu zdarzenia.

Wit dopytywał, czy zachowanie 19-latka budziło już wcześniej obawy oraz czy był objęty specjalistyczną opieką. - Nie mogę wchodzić w szczegóły, bo chociażby z tego względu, że nie konfrontowałem tego z prowadzącymi postępowanie (…) Te informacje, które pan redaktor przywołał, mnie nie zaskakują (…) mamy wiedzę na ten temat i ta wiedza będzie na pewno poszerzana i z niej będą wynikały kolejne czynności procesowe, w tym łącznie z biegłymi z zakresu medycyny, jeżeli chodzi o sprawcę tego zdarzenia - odpowiedział Korneluk.

Zdaniem Korneluka to "tragiczne zdarzenie pokazuje, że nie we wszystkich placówkach oświatowych te systemy kontroli bezpieczeństwa są właściwe realizowane". Zaapelował też osób zarządzających bezpieczeństwem w placówkach oświatowych aby "przejrzeli maksymalnie, jak właściwie funkcjonują procedury przed wniesieniem niebezpiecznych materiałów na teren szkoły".