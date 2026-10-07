Polska "Udało się uniknąć tragedii". Ministra edukacji o "błyskawicznej reakcji" na atak nożownika w szkole Aleksandra Sapeta |

Nowacka: takiego zdarzenia w Polsce nie było Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Artur Reszko

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W Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce na Mazowszu doszło do ataku nożownika, po którym rannych i poszkodowanych zostało dziewięć osób. Policja zatrzymała podejrzanego w tej sprawie 19-letniego ucznia placówki.

- Takiego zdarzenia w Polsce nie było - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka w "Faktach po Faktach" w TVN24. Mówiła też o "bardzo dobrej, spokojnej i błyskawicznej" reakcji dyrektora, społeczności szkolnej oraz służb.

- Udało się uniknąć tragedii, udało się uniknąć katastrofy - oceniła ministra. Przekazała, że na miejscu była mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska oraz zapewniono pomoc psychologiczną dla osób jej potrzebujących.

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Nowacka: dzieci są w szkole bezpieczne

Nowacka pytana czy pojawi się w Ostrołęce, powiedziała: - Ważne jest, żeby był kurator, który jest do tego zobligowany. Politycy powinni szukać rozwiązań, a czasami mam wrażenie, że obecność wszędzie też nie pomaga służbom. Służby muszą mieć spokój do pracy. Jak zaznaczyła, "jeżeli będę tam potrzebna, dyrekcja szkoły będzie chciała ze mną się spotkać - albo zapraszam, albo pojadę".

Prowadząca Anita Werner dopytywała dalej Nowacką o doniesienia mediów, według których z ust napastnika "padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny". Taką wypowiedź miała zacytować inna uczennica szkoły. Nowacka przyznała, że nie słyszała o tym. - To oczywiście porażające. Myślę, że wszyscy jesteśmy porażeni. Też każdy z nas, kto ma dzieci w szkole, zadaje sobie pytania, czy dzieci w szkołach są bezpieczne - kontynuowała ministra edukacji.

- Chciałam powiedzieć, że dzieci w szkole są najbardziej bezpieczne, bo tam jest wiele oczu, które je widzi. Tam są odpowiedzialni, przygotowani, kompetentni dyrektorzy i nauczyciele. Potrafią zareagować - zapewniała. Zwróciła jednak uwagę, że w ostatnich dwóch tygodniach "co kilka dni są niebezpieczne zdarzenia".

Nowacka: widzimy radykalizację młodzieży

Nowacka nawiązała w programie do słów Karola Nawrockiego z 25 września, który apelował o rozpoczęcie ogólnokrajowej dyskusji o dostępie do broni. - Jak słyszę, że ktoś mówi o szerokim dostępie do broni i próbuje otwierać tę dyskusję, ktoś, czyli prezydent, to myślę, że powinien potężnie puknąć się w głowę - wtrąciła Nowacka. - Już dzisiaj widzimy radykalizację młodzieży. Już dzisiaj widzimy rozchwiane nastroje. Już dzisiaj widzimy też kryzys zdrowia psychicznego u młodzieży i u dorosłych. A prezydent próbuje z Polski zrobić Amerykę - mówiła gościni TVN24.

- Rozumiem, że on kocha Trumpa, ale my kochamy Polskę i musimy być bardzo rozważni, również nawet w takich wypowiedziach. Nie powinno być rozszerzonego żadnego dostępu do broni, natomiast powinna być znacznie większa kontrola, na przykład nad tym, co się dzieje w sieci - podsumowała.

Nowacka o bramkach w szkołach: nie rozwiążą problemu

Nowacka była pytana także o to, czy w polskich szkołach powinny pojawić się bramki bezpieczeństwa. - Myślę, że trzeba budować zaufanie i do szkoły, i do siebie nawzajem. Przeciwdziałać przemocy rówieśniczej. Bramki w niektórych szkołach mogłyby być jakimś rozwiązaniem, ale nadal doskonale wiemy, że każda rzecz może być niebezpiecznym narzędziem. Trzeba umieć reagować - odpowiedziała.

Wyjaśniła, że w szkołach obserwowane są wejścia do budynku. Mówiła też o roli rodziców. - Muszą się włączyć w patrzenie, czy ich dziecko jest bezpieczne, czy ich dziecko zachowuje się "normalnie", czy ich dziecko nie radykalizuje się w sieci lub czy ich dziecko nie jest ofiarą przemocy i hejtu - mówiła.

- Wstawienie bramki nie rozwiąże problemu. Być może uspokoi czyjeś sumienie. Na pewno utrudni każdemu uczniowi wejście do szkoły, która realnie jest miejscem bezpiecznym. Jest miejscem, w którym dziecko dowiaduje się, jak przeciwdziałać przemocy i agresji. I to jest wielka rola szkoły - podkreśliła ministra edukacji.

Wkrótce dalsza część rozmowy.