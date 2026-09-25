JEDEN NA JEDEN "Z pewnością Rosja będzie dolewała oliwy do tego ognia" Mikołaj Gątkiewicz |

Prokuratorka o zatrzymanym w Jarosławiu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak

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W czwartek na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu w województwie podkarpackim mężczyzna zaatakował nożem kuchennym pięć osób. Wśród poszkodowanych są duchowni, jeden z nich nie żyje. Zatrzymany w tej sprawie został 31-letni obywatel Ukrainy.

W piątek mężczyzna zostanie przesłuchany przez prokuraturę i zapewne usłyszy zarzuty - powiedział "Jeden na jeden" w TVN24 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jak dodał, "z pewnością sprawca będzie surowo ukarany". - Zapewne w takiej sytuacji do końca życia nie wyjdzie z więzienia bądź zamkniętego zakładu, jeżeli będzie to taka ocena sytuacji - powiedział.

Pytany o motywy napastnika, minister odparł, że jest to przedmiotem trwającego śledztwa.

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Siemoniak: Rosja będzie podsycała antyukraińskie nastroje

Siemoniak podkreślił przy tym, że tragedia ta będzie wykorzystywana przez Rosję do wzbudzenia antyukraińskich nastrojów. Jak tłumaczył, Kremlowi zależy, aby "uderzyć w te państwa, które wspierają Ukrainę".

Zaznaczył, że "komuś zależy na tym", aby takie sytuacje "podpalały" polsko-ukraińskie relacje. - Z pewnością Rosja będzie oliwy do tego ognia naszego bólu w tej sprawie dolewała - podkreślił. - Tak jak było w sprawie UPA, tak jak jest we wszystkich sprawach historycznych polsko-ukraińskich - dodał.

Zdaniem ministra dlatego też ważne jest, że w tej sytuacji doszło do potępienia tej zbrodni nie tylko przez polskie władze, "ale przede wszystkim przez prezydenta Zełenskiego, bardzo jasnego potępienia i deklaracji współpracy". - Niech ten ból się nie przerodzi w nienawiść. Niech nikt tego nie upolitycznia - zaapelował Siemoniak.

Napastnik przyjechał do Polski z Niemiec

W dniu ataku napastnik wjechał do Polski z Niemiec. Siemoniak zwrócił uwagę, że nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. - W 2024 dywersant, też Ukrainiec, który próbował podpalić skład z farbami we Wrocławiu, też przyjechał z Niemiec - przypomniał.

Jak mówił, "zastanawiamy się, czy nie ma jakiegoś drugiego dna w tej całej sprawie". - To znaczy czy służby rosyjskie, które dobierały wykonawców do tych działań, uznały, że nie będą szukać tu, tylko wezmą stamtąd - powiedział. - To podobieństwo może być kompletnie przypadkowe, natomiast po to są służby, żeby zadać sobie wszystkie pytania, żeby prześwietlić życiorys tego człowieka - mówił.

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Nie został wpuszczony na Ukrainę?

Według ustaleń 31-letni Ukrainiec po przyjeździe z Niemiec udał się na przejście graniczne z Ukrainą, ale granicy nie przekroczył. Jak donosiły media, wjazd na Ukrainę został mu odmówiony. - Były takie informacje w mediach. Ja nie chcę ich ani potwierdzać, ani zaprzeczać - odparł Siemoniak. Jak jednak zaznaczył, "co do zasady, każdy obywatel danego państwa może do niego wjechać, nawet jeśli ma nieważny paszport, więc nie sądzę, że nie został wpuszczony na Ukrainę".

Jak wskazał, przeszkodą miały być "kwestie związane z ubezpieczeniem samochodu". - Po prostu zrezygnował z wjazdu, być może nie mogąc wjechać samochodem - powiedział Siemoniak.

Powtórzył jednocześnie, że trwa w tej sprawie śledztwo. - Pewne sprawy wymagają czasu. Jego życiorys na Ukrainie, w Niemczech, droga w Polsce. Tu każdy szczegół jest ważny. To jest żmudna praca śledczych - zaznaczył.

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