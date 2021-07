Po pobiciach przed paradą równości i ataku na Polaka MSZ "nie uważa za wskazane krytykowanie władz gruzińskich"

- Od samego początku, kiedy tylko dotarła do nas informacja o ataku na naszego obywatela, podjęliśmy działania. Nasze służby konsularne niezwłocznie się z nim skontaktowały - powiedział Jabłoński. Przekazał, że Polak trafił do jednego ze szpitali, jest pod opieką lekarzy. - Sytuacja była poważna, ale jego stan zdrowia jest w tej chwili stabilny - dodał. Jak mówił wiceszef MSZ, "także władze gruzińskie niezwłocznie nawiązały z nim kontakt". - Odwiedziła go w szpitalu pani minister odpowiedzialna za sprawy turystki - dodał. - Zostało szybko wszczęte śledztwo. My w tym śledztwie jako służba konsularna także możemy brać udział - powiedział Jabłoński.