"KAWA NA ŁAWĘ"

"Skupiamy się na bezpieczeństwie obywateli", Nawrocki "otrzymuje szczegółowe raporty"

Teheran, Iran (01.03.2026)
Banaszek: prezydent i kancelaria otrzymują szczegółowe raporty
Prezydent był informowany wcześniej o planowanych działaniach. To nie było zaskoczenie dla niego - przekazał w "Kawie na ławę" Jakub Banaszek z kancelarii prezydenta, odnosząc się do izraelsko-amerykańskiego ataku na Iran. Goście programu komentowali najnowsze wydarzenia na Bliskim Wschodzie, sytuację przebywających tam Polaków oraz wpływ tych wydarzeń na wojnę w Ukrainie.

W sobotę wojska Izraela i Stanów Zjednoczonych zaatakowały Iran. Zabity został przywódca kraju ajatollah Ali Chamenei. W odpowiedzi Teheran rozpoczął uderzenia odwetowe na szereg krajów w Zatoce Perskiej.

Wszystkie wydarzenia relacjonujemy w tvn24.pl.

Wymianę ognia komentowali w "Kawie na ławę" w TVN24: Jakub Banaszek z kancelarii prezydenta, europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy oraz posłowie Agnieszka Kłopotek z PSL, Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej, Przemysław Wipler z Konfederacji oraz Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.

"Nie było to dla prezydenta zaskoczeniem"

Jakub Banaszek podkreślił, że prezydent Karol Nawrocki informowany jest na bieżąco o wszystkich wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. - Pan prezydent i kancelaria prezydenta otrzymują szczegółowe raporty w tej kwestii. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego monitoruje sytuację i na bieżąco pana prezydenta informuje - powiedział.

Zaznaczył przy tym, że atak izraelsko-amerykański nie był dla Nawrockiego zaskoczeniem. - Pan prezydent też był informowany wcześniej o planowanych działaniach. To nie było zaskoczenie dla pana prezydenta - zapewniał.

>> Nawrocki i Tusk o sytuacji w Iranie <<

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szturm na placówki dyplomatyczne USA. Są zabici i ranni

Szturm na placówki dyplomatyczne USA. Są zabici i ranni

Świat
Trzy nazwiska. To oni mają tymczasowo przejąć władzę w Iranie

Trzy nazwiska. To oni mają tymczasowo przejąć władzę w Iranie

Świat

Poseł KO: żeby uwaga świata nie odwróciła się od Ukrainy

Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa Polaków przebywających w rejonie Zatoki Perskiej, Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że "w tej chwili oczywiście skupiamy się na bezpieczeństwie dla naszych obywateli".

- Jeżeli ktoś tam się znalazł, dobrze, żeby zarejestrował się w systemie Odyseusz, żeby nasze służby dyplomatyczne miały ułatwiony kontakt - mówił. Przypomniał jednak, że "MSZ od dawna odradzał wyjazdy w ten region świata".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowy komunikat rzecznika MSZ. Rusza specjalna infolinia

Nowy komunikat rzecznika MSZ. Rusza specjalna infolinia

BIZNES
Dym na dubajskim lotnisku. Zarządzono ewakuację, są ranni

Dym na dubajskim lotnisku. Zarządzono ewakuację, są ranni

Świat

Konwiński zaznaczył przy tym, że atak na Iran nie może odwrócić uwagi świata od wojny na Ukrainie. - Naszym zadaniem jest to, moim zdaniem, żeby to nie spowodowało, że uwaga świata odwróci się od Ukrainy (...). W naszym interesie jest, żeby uwaga świata nie była zwrócona tam, tylko właśnie na wojnę trwająca w Ukrainie, ten najazd Rosji na Ukrainę - mówił.

Jak podkreślił, "to jest w naszym interesie żywotnym państwa polskiego". - I to jest robota naszych służb dyplomatycznych i też wszystkich tych, którzy dziś sprawują w Polsce władzę, łącznie z panem prezydentem - powiedział.  

W tym kontekście Banaszek przypomniał zaś, że "nie możemy w tym wszystkim zapomnieć, że Rosja jako sojusznik Iranu cały czas prowadzi wojnę na Ukrainie i może, choćby symbolicznie, starać się zwiększyć te ataki na Ukrainę".

"Iran zaatakował na oślep"

Michał Wójcik z PiS krytycznie ocenił działania MSZ w celu pomocy Polakom przebywającym na Bliskim Wschodzie. Jak ocenił, "jedyne, co wiedzą w tej chwili, to że są działania wojenne i mają siedzieć w hotelach".

Eksplozja w luksusowym hotelu w Dubaju
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Eksplozja w luksusowym hotelu w Dubaju

Świat

Przyznał przy tym, że sytuacja jest trudna, ponieważ "Iran atakuje na oślep". - Wali wszędzie, we wszystkie kraje, które są w Bliskim Wschodzie - ocenił. Przytoczył przy tym przykład zniszczeń w Dubaju oraz w Omanie. Ten drugi, mówił Wójcik, "zawsze był łącznikiem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem". - Wydawało mi się, że Irańczycy zostawili sobie furtkę jednak do tego, żeby jakoś wyjść z tego, co się dzieje (...). Oman byłby taką furtką - powiedział.

Wójcik o sytuacji po araku na Iran
Źródło: TVN24

"Netanjahu powinien stanąć przed Trybunałami Sprawiedliwości"

Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy skupiła się na roli premiera Izraela Benjamina Netanjahu w doprowadzeniu wspólnie z USA do ataku na Iran. Jak oceniła, "dla Netanjahu to jest polityczne zwycięstwo, że mu się to udało".

- Dla mnie to, co robi Benjamin Netanjahu, jest zatrważające, złe. Dla mnie to jest osoba, która powinna stanąć przed Trybunałami Sprawiedliwości i odpowiedzieć za wszystkie złe rzeczy i morderstwa, których dokonał - podkreśliła.

Scheuring-Wielgus: w intersie Netanjahu jest zgładzić Iran
Źródło: TVN24

Odnosząc się do prowadzonych przez ostatnie tygodnie negocjacji z Iranem, Scheuring-Wielgus zwróciła uwagę, że "pojawiają się w różnych źródłach, również amerykańskich [doniesienia - red.], że Netanjahu pozorował te negocjacje, dlatego że w interesie Netanjahu jest zgładzić Iran". - Izraelowi nie zależało na tym, żeby do tych negocjacji doszło - podkreśliła. 

Netanjahu w orędziu: nie będziemy siedzieć bezczynnie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Netanjahu w orędziu: nie będziemy siedzieć bezczynnie

Świat

Jak dodał Przemysław Wipler z Konfederacji, atak na Iran jest dla premiera Netanjahu ważny w kontekście jego wewnętrznej sytuacji w kraju. - Przypomnijmy sobie, że Benjamin Netanjahu, który miał 12-procentowe poparcie i groził mu impeachment i miał mieć wybory, rozpoczął rzeź w Gazie i rozpoczął ludobójstwo w Gazie - dodał.

Wipler zwrócił też uwagę na konsekwencje gospodarcze ataku oraz możliwe w tym kontekście ruchy Chin. - Najbardziej kluczowe pytanie, które zadają sobie teraz wszyscy, to jest to, co zrobią Chińczycy - powiedział.

Wipler: obok Wenezueli Iran jest bardzo istotnym dostawcą ropy dla Chin
Źródło: TVN24

Jak podkreślił, "obok Wenezueli Iran jest bardzo istotnym dostawcą ropy dla Chin". Oznacza to, że "Chińczycy w chwili obecnej patrzą, jak kolejny ich sojusznik, kolejny ich partner jest prewencyjnie atakowany".

- To jest wielkie zderzenie między Chinami i ich sojusznikami, ich partnerami, a Amerykanami - ocenił.

Oczy świata zwrócone w jedno miejsce. "To gwarantowana globalna recesja"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Oczy świata zwrócone w jedno miejsce. "To gwarantowana globalna recesja"

BIZNES

"Ten konflikt będzie miał wpływ na cały świat"

Kwestie gospodarcze ataku na Iran podniosła również Agnieszka Kłopotek z PSL.

Podkreśliła, że w Polsce "czujemy się bezpiecznie", jednak "ten konflikt będzie miał wpływ na cały świat". - Będą być może podwyższone ceny ropy, ceny gazu, energii. To wszystko może spowodować, że i w Polsce również te ceny wzrosną, więc to jest bardzo niepokojące - mówiła.

Kłopotek o ataku na Iran
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: "Porządek prawny wali się na naszych oczach. Dzieje się to rękoma Donalda Trumpa"
pc

"Porządek prawny wali się na naszych oczach. Dzieje się to rękoma Donalda Trumpa"

pc
Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

IranUSAKawa na ławęIzraelBliski WschódKarol NawrockiMinisterstwo Spraw Zagranicznych
