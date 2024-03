Małgorzata Kożuchowska apeluje po śmierci 25-latki: reagujmy. Sama padła ofiarą napaści

Małgorzata Kożuchowska napisała w mediach społecznościowych o napadzie, którego padła ofiarą. "Tym, którzy lata temu nie zostawili mnie na pustej ciemnej ulicy, zawdzięczam życie" - pisze popularna aktorka. I nawiązując do śmierci Lizy, napadniętej i zgwałconej w centrum Warszawy, apeluje, by reagować na przypadki przemocy.

Małgorzata Kożuchowska apeluje: reagujmy!

Aktorka Małgorzata Kożuchowska opisała w mediach społecznościowych niebezpieczną sytuacje, w jakiej sama znalazła się w czasach, gdy była studentką. "W drodze powrotnej z uczelni do domu zostałam napadnięta przez dwóch mężczyzn, którzy próbowali wciągnąć mnie do samochodu. Broniłam się. Nie mogłam krzyczeć, bo zasłonili mi usta. Po chwili szamotaniny puścili mnie i uciekli…" - pisze aktorka. Napastnicy przestraszyli się wówczas samochodu, który wjechał w uliczkę, na której doszło do napaści. "Zatrzymał się przy mnie i odwiózł bezpiecznie do domu. To, że pojawił się w tym momencie, w tym miejscu, uratowało mi życie" - napisała Kożuchowska.