Trasa biegu zdradziła adres ministra. Ekspert: brakuje szkoleń na najwyższym poziomie administracji rządowej

Sama częstotliwość korespondencji, to o której godzinie w ciągu dnia minister obsługuje pocztę, z kim koresponduje, z jaką częstotliwością, jego najbliższe otoczenie, to ma wpływ na bezpieczeństwo państwa - mówił w TVN24 w sobotę doktor Maciej Kawecki z Instytutu Polska Przyszłości imienia Stanisława Lema. Komentował atak hakerski na szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka.

Czego można się dowiedzieć z korespondencji?

Dodał, że nie jest to "najbezpieczniejsza forma komunikacji, bo ta komunikacja polityczna ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem państwa, bardzo często porównywalny do tej służbowej, oficjalnej".

- Sama historia korespondencji, sama częstotliwość korespondencji, to o której godzinie w ciągu dnia minister obsługuje pocztę, z kim koresponduje, z jaką częstotliwością, jego najbliższe otoczenie, to ma wpływ na bezpieczeństwo państwa. Już nie mówię o dokumentach, które z czasem wypływały - stwierdził Kawecki.

Przypomniał, że "to, jak dużo jesteśmy w stanie pozyskać z bardzo delikatnych zrębów informacji, pokazał przykład ministra zdrowia Adama Niedzielskiego". - Był zaatakowany w przestrzeni prywatnej, w jego domu, co jest nieakceptowalne. Okazuje się, że eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa analizując, jak to jest możliwe, że ktoś doszedł do adresu zamieszkania ministra zdrowia, okazało się, że pomocne były trasy biegów, które udostępniane były przez niego w mediach społecznościowych - mówił.