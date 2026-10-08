15-latek zaatakował 37-letnią woźną. "Dwoje małych dzieci zostało bez matki. To straszne"
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Krzyki kobiety usłyszeli dyrektor i nauczycielka. Wybiegli na korytarz i próbowali obezwładnić chłopca. Na miejscu pojawił się helikopter i karetki. Życia 37-latki, która została zaatakowana jako pierwsza, nie udało się uratować. Mimo odniesionych obrażeń, dyrektor obezwładnił 15-latka. Po chwili przyjechała policja, chłopiec został zatrzymany. W tym czasie w szkole było około 90 dzieci. Żadnemu z nich nic się nie stało.
Do szpitala trafiła ranna nauczycielka, jednak jej życiu nic nie zagraża. Dyrektor został opatrzony na miejscu. Przez kilka godzin na miejscu pracowały służby. Do godzin popołudniowych dzieci nie mogły opuszczać budynku.
- Jest ulga. Gdy syn napisał, że wszystko jest w porządku, i że są pod opieką, to już wtedy odetchnęłam. Jako matka, jak każdy rodzic, będę to przeżywać bardziej - powiedziała w rozmowie z TVN24 mama jednego z uczniów.
37-letnia woźna zginęła z rąk 15-latka
Leszczydół-Nowiny to mała miejscowość pod Wyszkowem. Wiele osób zna napastnika, jak i 37-letnią woźną, która straciła życie.
- 15-latek był raczej skrytą osobą. W czerwcu skończył szkołę, dziś do niej wrócił - powiedziała jedna z kobiet.
37-latka mieszkała tutaj od dziecka i ukończyła tę samą podstawówkę. Osierociła dwójkę małych synów.
- Pracowała, opiekowała się dziećmi. Znam jej rodziców, ją. Bardzo spokojna rodzina. Kochana taka. Po takim zdarzeniu dwoje małych dzieci zostało bez matki. To straszne - dodała inna z mieszkanek.
Premier Donald Tusk zapewnił, że rodzina zmarłej kobiety otrzyma wsparcie. Na zwołanym w trybie pilnym spotkaniu z ministrami i szefami służb zwrócił uwagę na bohaterską postawę dyrektora i nauczycielki.
- Dzisiaj cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie, bo tak trzeba to nazwać. Nauczyciele nie zawahali się zaryzykować swojego życia, żeby nie doszło do jeszcze większej tragedii - podkreślił premier.