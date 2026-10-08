Polska 15-latek zaatakował 37-letnią woźną. "Dwoje małych dzieci zostało bez matki. To straszne" Michał Malinowski |

15-latek zaatakował w szkole ostrym narzędziem woźną. Materiał w "Faktach po południu" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

O 20.20 debata ekspertów o aktach przemocy w szkołach. Oglądaj w TVN24 i TVN24+

Krzyki kobiety usłyszeli dyrektor i nauczycielka. Wybiegli na korytarz i próbowali obezwładnić chłopca. Na miejscu pojawił się helikopter i karetki. Życia 37-latki, która została zaatakowana jako pierwsza, nie udało się uratować. Mimo odniesionych obrażeń, dyrektor obezwładnił 15-latka. Po chwili przyjechała policja, chłopiec został zatrzymany. W tym czasie w szkole było około 90 dzieci. Żadnemu z nich nic się nie stało.

Do szpitala trafiła ranna nauczycielka, jednak jej życiu nic nie zagraża. Dyrektor został opatrzony na miejscu. Przez kilka godzin na miejscu pracowały służby. Do godzin popołudniowych dzieci nie mogły opuszczać budynku.

- Jest ulga. Gdy syn napisał, że wszystko jest w porządku, i że są pod opieką, to już wtedy odetchnęłam. Jako matka, jak każdy rodzic, będę to przeżywać bardziej - powiedziała w rozmowie z TVN24 mama jednego z uczniów.

37-letnia woźna zginęła z rąk 15-latka

Leszczydół-Nowiny to mała miejscowość pod Wyszkowem. Wiele osób zna napastnika, jak i 37-letnią woźną, która straciła życie.

- 15-latek był raczej skrytą osobą. W czerwcu skończył szkołę, dziś do niej wrócił - powiedziała jedna z kobiet.

Relacja reportera TVN24 po ataku w szkole pod Wyszkowem Źródło: TVN24

37-latka mieszkała tutaj od dziecka i ukończyła tę samą podstawówkę. Osierociła dwójkę małych synów.

- Pracowała, opiekowała się dziećmi. Znam jej rodziców, ją. Bardzo spokojna rodzina. Kochana taka. Po takim zdarzeniu dwoje małych dzieci zostało bez matki. To straszne - dodała inna z mieszkanek.

W miejscowości Leszczydół-Nowiny 15-latek zaatakował troje pracowników szkoły ostrym narzędziem. Jak poinformowała policja, ranne zostały trzy osoby, a jedna z nich zmarła.



15-latek został zatrzymany. Na razie nie są znane motywy napastnika. W sprawie trwa śledztwo. Piotr… pic.twitter.com/AV7fz5VQsq — tvn24 (@tvn24) October 8, 2026 Rozwiń

Premier Donald Tusk zapewnił, że rodzina zmarłej kobiety otrzyma wsparcie. Na zwołanym w trybie pilnym spotkaniu z ministrami i szefami służb zwrócił uwagę na bohaterską postawę dyrektora i nauczycielki.

- Dzisiaj cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie, bo tak trzeba to nazwać. Nauczyciele nie zawahali się zaryzykować swojego życia, żeby nie doszło do jeszcze większej tragedii - podkreślił premier.