Niedopełnienie obowiązków służbowych, naruszenie zasad bioasekuracji. Zarzuty po reportażu

Sygnalista wyrzucony z koła łowieckiego

Działania oskarżonych, których danych prokuratura nie chce ujawnić, mogły doprowadzić do rozprzestrzeniania się ASF wśród dzików i świń nie tylko w Polsce. - ASF będzie się rozprzestrzeniał na całą Europę i to dzięki nam, myśliwym – przyznaje Bogusław Pilcicki. To on ujawnił łamanie prawa przez swoich kolegów z koła łowieckiego, do którego jeszcze do niedawna sam należał. - Zostałem wyrzucony z koła. Głównymi argumentami było to, że sprawa została nagłośniona przeze mnie w telewizji TVN – dodaje Bogusław Pilcicki.