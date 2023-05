Sąd podejmuje działania w sprawie Artura Zawiszy. "Superwizjer" ujawnił, że wciąż siada za kierownicą

czytaj dalej

To, że OLAF sprawdza czy nie było przekrętu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, to jest policzek dla Polski - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Odniósł się do śledztwa, jakie po informacjach o nieprawidłowościach przy przyznawaniu dotacji wszczął w NCBR unijny urząd OLAF do zwalczania nadużyć finansowych. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL-Koalicji Polskiej, stwierdził, że "nasze państwo przypomina coraz bardziej demokrację hybrydową".