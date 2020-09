Wiceminister mówi, że państwowe spółki nie sprowadzają węgla z zagranicy. "Ewidentnie brak wiedzy"

Żadna z państwowych grup energetycznych nie importuje węgla z zagranicy - mówi Artur Soboń. Wiceminister aktywów państwowych zapewnił o tym w Katowicach. - Dopiero objął to stanowisko, więc nie do końca jest zorientowany. Ewidentnie brak wiedzy - ocenia Rafał Jedwabny, szef związkowych struktur Kopalni KWK Murcki-Staszic. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Żadna spółka energetyczna czy żadna państwowa grupa energetyczna nie importuje węgla z zagranicy - mówi na Europejskim Kongresie Gospodarczym Artur Soboń, pełnomocnik do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa. Tymczasem spółka PGE Paliwa, która należy do państwa, na stronie internetowej chwali się, że jest "wyłącznym importerem węgla kolumbijskiego do Polski".

- Ten rząd po raz kolejny co innego robi, a co innego mówi. Rekordowy import węgla do Polski to jest fakt - mówi przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.