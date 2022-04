Artur Soboń o Polskim Ładzie: błędów, które zostały popełnione, było zbyt dużo

O proponowanych zmianach w podatkach i Polskim Ładzie mówił w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceminister finansów Artur Soboń. Przyznał, że "błędów, które zostały popełnione, było zbyt dużo". Powiedział, że spotkał się ze stowarzyszeniami księgowych podczas konsultacji, które trwają w sprawie projektu, który został pokazany 24 marca i mówił "przepraszam".

W ubiegłym tygodniu rząd ogłosił planowane zmiany w podatkach. Zaproponowano obniżenie stawki PIT z 17 do 12 procent, zlikwidowana ma zostać tak zwana ulga dla klasy średniej. Ponadto zapowiedziano powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców. Proponowane rozwiązania przewidują wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

Od 24 marca ruszyły konsultacje publiczne proponowanych zmian.

Artur Soboń został zapytany w piątek w "Jeden na jeden", czy "znalazł już sabotażystów w Ministerstwie Finansów przez ten czas, kiedy tam urzęduje, którzy specjalnie napisali Polski Ład, żeby był kompromitacją", odparł, że nie szuka sabotażystów.

- Rzeczywiście pan premier zdecydował o zmianie ministrów, ja zdecydowałem o zmianie dyrektorów - dodał.

Soboń przyznał, że "tych błędów, które zostały popełnione, było zbyt dużo". Pytany, czy będzie słowo przepraszam skierowane do tych wszystkich ludzi, którzy odpowiadają za księgowość w firmach, którzy zastanawiali się w ostatnich miesiącach, jak to wszystko policzyć, wiceminister powiedział, że "spotkał się ze stowarzyszeniami księgowych podczas konsultacji, które trwają w sprawie projektu, który został pokazany 24 marca i mówił 'przepraszam'". - Jeszcze raz mogę powiedzieć, że przepraszam za tą dodatkową pracę - dodał.

Zaznaczył, że "jest za to wdzięczny za to, że ten trud na siebie wzięli i przygotowali się do nowego systemu, który nie jest prosty".

Soboń: poważnie potraktujemy uwagi do nowego projektu

Wiceminister mówił, że po 1 lipca będzie jednolity system zaliczek. - Przed nami kolejne wyzwanie, bo jeśli chcemy zmienić ten system podatkowy na plus, to każda zmiana oznacza nowe systemy informatyczne, wdrożenie tych systemów do firm, przeszkolenie pracowników, wreszcie prawidłowe wyliczenie naszych wynagrodzeń - dodał.

Artur Soboń o tym, ile wyniosą korzyści po wejściu zmian podatkowych TVN24

Soboń powiedział, że teraz czeka na uwagi do nowego projektu. - Dopytywano mnie, czy teraz uwagi bedą traktowane na serio i potwierdzam to w rozmowach bezpośrednich i teraz tutaj, że naprawdę poważnie potraktujemy te uwagi, które do nas wpłyną i będą zmieniały ten projekt - dodał.

Wiceminister finansów: ulga dla klasy średniej była nieprzewidywalna dla wielu podatników

Wiceminister odniósł się do kwestii tzw. ulgi dla klasy średniej, która ma zostać zlikwidowana. Mówił, że "była wycelowana do określonej grupy dochodów". - W ramach ulgi trzeba było się w nich zmieścić i w rozliczeniu miesięcznym i rocznym - zaznaczył. Dodał, że "celowanie w selektywne rozwiązania do określonych grup podatników przynosi efekt". Dodał jednak, że "ma jedną wadę - można nie wcelować".

Soboń powiedział, że "tego doświadczyli ci, którzy na przykład dostali dodatkowe wynagrodzenie". - Wtedy ta ulga była nie tylko w tym drugim wynagrodzeniu, ale także była z tego pierwszego zabierana, bo był przekroczony limit. Można było na przykład dostać nagrodę roczną i przekroczyć w rocznym rozliczeniu tę ulgę, można było, będąc kobietą, zajść w ciążę i nie dojść do dolnego limitu. Krótko mówiąc, to było nieprzewidywalne rozwiązanie dla wielu podatników - mówił.

Jego zdaniem, "ulga dla klasy średniej powodowała, że to była loteria".

