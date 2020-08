"Łukaszenka jest w tej chwili uzurpatorem prezydenta"

Plan powinien zakładać budowanie międzynarodowej presji i koalicji oraz pomoc humanitarną - powiedział w "Tak jest" poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzianego w poniedziałek spotkania premiera z przedstawicielami klubów parlamentarnych w sprawie sytuacji na Białorusi. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że na tym polu między politykami "nie ma sporu".

"Budowanie presji" i "pomoc humanitarna"

Pierwszym z nich miałoby być "budowanie międzynarodowej presji i koalicji" oraz "uruchomienia takich instytucji jak OBWE do tego, żeby wywierać na Łukaszenkę nieustannie presję". - Ta presja ma dotyczyć przede wszystkim nieużywania siły i przemocy wobec społeczeństwa - wyjaśnił. Według Szczerby presja powinna dotyczyć także tego, żeby "zmusić do pokojowych rozmów i do dialogu tak, żeby można było powtórzyć wybory prezydenckie".