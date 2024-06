Funkcjonariusz Straży Granicznej "ranny po uderzeniu konarem w głowę"

czytaj dalej

- Mieliśmy do czynienia nie tylko z degrengoladą, ale też z mafijnym działaniem, zaplanowanym od A do Z - stwierdził w "Faktach po Faktach" wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek, odnosząc się do nieprawidłowości w resorcie za rządów PiS. - Dowody, które zostają ujawniane, pokazują skalę gigantycznego bezprawia i wręcz układu kryminalno-mafijnego, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa. To po to był demontaż wymiaru sprawiedliwości - mówił z kolei Michał Wawrykiewicz.