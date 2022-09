Arnold Schwarzenegger odwiedza dziś Auschwitz. Sam jako dorosły człowiek dowiedział się, że jego ojciec był nazistą

Arnold Schwarzenegger odwiedza dziś były niemiecki obóz Auschwitz oraz Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. W opublikowanym komunikacie aktor nazwał siebie "świadkiem zniszczenia wywołanego przez nazizm", który widział "jak nienawiść wymknęła się spod kontroli". Sam jako dorosły człowiek dowiedział się, że jego ojciec był nazistą.

W programie wizyty Schwarzeneggera jest zwiedzanie byłego obozu Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau, miejsc masowej zagłady Żydów. Aktor i były gubernator Kalifornii odwiedzi również jedyną zachowaną synagogę w Oświęcimiu i sąsiadujące z nią Muzeum Żydowskie, gdzie spotka się z ocaloną z Auschwitz byłą więźniarką Lidią Maksymowicz.

"Jestem świadkiem zniszczenia wywołanego przez nazizm. Na własne oczy widziałem, jak nienawiść wymknęła się spod kontroli i dlatego dzielę się tymi bolesnymi wspomnieniami ze światem w nadziei, że w przyszłości uda się zapobiec takim tragediom. Wspieram Centrum Żydowskie w Oświęcimiu i ich misję, aby Holokaust nigdy więcej się nie powtórzył" - przekazał Schwarzenegger w komunikacie opublikowanym przed przyjazdem do Polski.

Arnold Schwarzenegger podczas wizyty na terenie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu PAP/Łukasz Gągulski

Ojciec dobrowolnie wstąpił do partii nazistowskiej

Mówiąc o nazizmie, aktor mógł mieć na myśli również przeszłość swojej rodziny. Schwarzenegger przyszedł na świat w 1947 roku w Austrii jako drugi syn Gustava i Aurelii Schwarzeneggerów. Wychował się w mieszkaniu nad posterunkiem policji, w którym jego ojciec pracował jako komendant.

Przyjaciele z Thal i Grazu, gdzie Arnold się urodził i gdzie chodził do szkoły, wspominali po latach: ojciec i syn kochali się, ale mieli "trudne relacje". Gustav miał być "twardy i autorytarny". Często stawiał swoich dwóch synów przeciwko sobie w rozgrywkach sportowych, a następnie chwalił zwycięzcę - zwykle Meinharda, starszego brata Arnolda. Nie pochwalał zainteresowania młodszego syna kulturystyką. Chciał, by dzieci poszły w jego ślady i spróbowały swoich sił w tradycyjnym austriackim sporcie na lodzie, podobnym do curlingu. Młody Schwarzenegger nie zdawał sobie sprawy z mrocznej przeszłości ojca.

Arnold Schwarzenegger Shutterstock

Dopiero jako dorosły człowiek odkrył, że jego ojciec należał do partii nazistowskiej. Doniesienia, że Gustav Schwarzenegger był nazistą, pojawiły się w mediach na początku lat 90. Gwiazdor Hollywood zwrócił się wtedy do Centrum Szymona Wiesenthala z prośbą o odkrycie prawdy. Jak podało "Los Angeles Times", dwumiesięczne śledztwo, w które zaangażował się sam Szymon Wiesenthal, potwierdziło, że Gustav Schwarzenegger rzeczywiście był członkiem partii nazistowskiej. Dobrowolnie ubiegał się o jej członkostwo w 1938 roku.

Z austriackich dokumentów wynika, że w czasie II wojny światowej Gustav Schwarzenegger służył w jednostkach armii niemieckiej, które były świadkami najbardziej brutalnego rozlewu krwi, w tym inwazji na Polskę, Francję oraz Związek Radziecki. Brał udział w oblężeniu Leningradu, dochodząc do stopnia Hauptfeldwebla (trzeci najwyższy stopień podoficera w armii niemieckiej). W bitwie pod Stalingradem został ranny, później zachorował na malarię. Służbę w armii zakończył w 1943 roku.

- Kiedy mój ojciec przybył pod Leningrad, działał pod wpływem kłamstw swojego rządu, a kiedy opuszczał Leningrad, był załamany fizycznie i psychicznie. Przez resztę życia cierpiał z powodu bólu. Bólu złamanego kręgosłupa, bólu od odłamka, który zawsze przypominał mu o tych strasznych latach. I bólu z powodu poczucia winy - mówił aktor w wypowiedzi cytowanej przez CBS w marcu tego roku. Jego ówczesna wypowiedź miała być przestrogą dla Rosjan przed angażowaniem się w inwazję na Ukrainę. - To nielegalna wojna - dodawał.

Brakuje dokumentów, które przedstawiałyby szczegóły

Śledczy nie znaleźli dowodów na to, że mężczyzna był zbrodniarzem wojennym. "The Times" dotarł jednak później do niedostępnych wcześniej archiwów, z których wynikało, że Gustav Schwarzenegger należał również do bojówek Sturmabteilungen. Jego członków określano mianem "szturmowców" lub "brązowych koszul".

Ursula Schwarz, badaczka z Archiwum Dokumentacji austriackiego ruchu oporu powiedziała, że brakuje dokumentów, które przedstawiałyby szczegóły na temat działalności Schwarzeneggera w SA. Zauważyła jednak, że o wstąpienie do formacji trzeba było się ubiegać, w odróżnieniu od niemieckiej armii, do której austriaccy mężczyźni byli wcielani po przyłączeniu Austrii do III Rzeszy w 1938 roku.

Jak wynika z archiwalnych dokumentów, w procesie w 1947 roku uznano, że Schwarzenegger może pracować na rzecz państwa, ponieważ nie udowodniono mu udziału w zbrodniach wojennych.

Autor:wac//az

Źródło: PAP, CBS, Los Angeles Times