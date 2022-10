Arkadiusz Mularczyk wkrótce wiceministrem w MSZ. Powołanie "to kwestia formalna"

Piotr Mueller pytany w radiu RMF FM między innymi o to, kiedy Arkadiusz Mularczyk zostanie wiceministrem spraw zagranicznych, odpowiedział, że myśli, że "to będzie w tym tygodniu". - Bo to jest kwestia już formalna, jak rozumiem. Wniosek minister (spraw zagranicznych, Zbigniew - red.) Rau dziś złożył lub złoży i w tym tygodniu pan minister będzie powołany - tłumaczył.