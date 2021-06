Poseł, który odszedł z klubu PiS: myślę, że coś złego się wydarzyło

Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski opuścili w tym tygodniu klub Prawa i Sprawiedliwości i zapowiedzieli stworzenie koła Wybór Polska. Wiąże się to z formalną utratą większości sejmowej przez klub PiS, który liczy teraz 229 posłów. Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska utrzymuje, że " rzeczywisty powód odejścia jest zupełnie inny ".

Wypowiadając się o Czartoryskim, Czerwińska powiedziała, że w jego przypadku "toczy się sprawa". - My nie wiemy, jaki będzie finał tej sprawy. Nic na ten temat nie wiemy, bo nie możemy tego wiedzieć. Pan poseł formułował oczekiwania wobec szefostwa partii, klubu, aby te sprawy omawiać. Niestety politycy nie mogą ingerować w niezależne postępowania - powiedziała. Nie chciała wyjaśnić, o jakiej sprawie się wypowiada.

W niedzielnym wydaniu "Faktów po Faktach" Arkadiusz Czartoryski został zapytany o słowa rzeczniczki PiS w jego sprawie. - Nie ma żadnych zarzutów, nikt mnie nie przesłuchiwał, nikt nie wysyłał do mnie pism z wezwaniem na przesłuchanie - zapewnił.

"Jedynym kontaktem z klubem przy ustawach jest SMS"

- Skoro pani Anita Czerwińska, będąca posłanką i rzeczniczką, wie lepiej, że mam jakąś sprawę, to należy się zapytać, gdzie my jesteśmy, skoro lepiej wie koleżanka posłanka, że jest jakaś sprawa - mówił. - To jest też świat, w którym żyjemy - skomentował.