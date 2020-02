Aresztowany funkcjonariusz SOP pełnił służbę w Belwederze

"Kulturalny i grzeczny. Był wysoko oceniany przez przełożonych"

Według informacji tvn24.pl uzyskanych w kilku niezależnych źródłach zbliżonych do SOP, Kamil L. służył w zarządzie VI SOP, zwanym prezydenckim. To jedna z dwunastu komórek Służby Ochrony Państwa. Odpowiada za bezpieczeństwo głowy państwa.

To w Belwederze - jak ustaliliśmy - pełnił służbę Kamil L. - To młody funkcjonariusz, ale dostał tam przydział. Jest kulturalny i grzeczny. Był wysoko oceniany przez przełożonych - mówi nasz informator.

Kamil L. w służbie stałej?

Według jednego z naszych informatorów 26-letni Kamil L. w Służbie Ochrony Państwa był w tak zwanej służbie stałej, do której funkcjonariusze co do zasady są przenoszeni po trzech latach służby przygotowawczej.

Krótki pościg, przeszukanie, aresztowanie

Do zatrzymania funkcjonariusza doszło w środę 19 lutego. - Nie zatrzymywał się do kontroli drogowej, mimo że policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Uciekał, ale mistrzem kierownicy to on nie jest - relacjonował nasz informator, prosząc o zachowanie anonimowości.