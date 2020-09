"Poniżające i nieludzkie traktowanie". Raport po policyjnych zatrzymaniach w Warszawie

Sposób traktowania osób zatrzymanych przez policję po aresztowaniu Margot stanowił poniżające traktowanie - wynika z opublikowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich końcowego raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. KMPT wydał 25 zaleceń w tej sprawie skierowanych do ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra zdrowia i komendanta stołecznego policji.

Do aresztowania aktywistki LGBT Margot doszło na początku sierpnia. W związku z tą decyzją przed warszawską siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii odbył się protest. Protestujący przeszli na Krakowskie Przedmieście, gdzie doszło do starć z policją. Zatrzymano łącznie 48 osób . Wszyscy usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku.

O nieprawidłowościach w tym zakresie działający w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) informował od razu po tym zdarzeniu. W środę na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowano pełny, 38-stronicowy raport na ten temat. Na podstawie przeprowadzonych czynności KMPT wydał 25 zaleceń adresowanych do ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra zdrowia i komendanta stołecznego policji.

Podczas protest aktywistów LGBT w Warszawie doszło do zatrzymania 48 osób East News

"Poniżające i nieludzkie traktowanie są bezwzględnie zabronione"

W ocenie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur sposób traktowania zatrzymanych przez policję stanowił poniżające traktowanie, a w niektórych przypadkach kumulacja dolegliwości wypełniła znamiona nieludzkiego traktowania. "Poniżające, jak i nieludzkie traktowanie są bezwzględnie zabronione" - przypomniano w raporcie. Ujawnione nieprawidłowości dotyczą traktowania zatrzymanych, dostępu do pomocy prawnej oraz badań lekarskich, a także prawa do poinformowania osoby trzeciej o zatrzymaniu oraz prawa do informacji i możliwości złożenia skarg.