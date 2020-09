"W imię jakiego prawa rzucali na ziemię, bili, podduszali i zakuwali w kajdanki?"

Do aresztowania aktywistki LGBT Margot doszło na początku sierpnia. W związku z tą decyzją przed warszawską siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii odbył się protest. Protestujący przeszli na Krakowskie Przedmieście, gdzie doszło do starć z policją . Policja zatrzymała łącznie 48 osób. Wszyscy usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku.

"Zachowywał się prowokacyjnie"

Wiceminister wskazywał, że policjanci spotykali się z agresją słowną, a przed aresztem Margot - jak powiedział - "zachowywał się prowokacyjnie". - W teatralnym geście wystawiał ręce, krzycząc, by założono mu kajdanki - mówił. Polityk przekonywał jednocześnie, że zastosowane środki przymusu bezpośredniego były adekwatne do sytuacji. - Używano siły fizycznej, w przypadku osób zatrzymanych użyto także kajdanek - przekonywał. Podkreślał też, że według jego wiedzy zatrzymanym nie utrudniano kontaktu z obrońcą.

W podobny sposób wypowiadał się komendant główny policji generał inspektor Jarosław Szymczyk. Odnosząc się do stawianych policji zarzutów, podkreślał, że doświadczenie nauczyło go tego, by "nie ferować wyroków na podstawie jednostronnych relacji". Zaznaczył, że wobec wszystkich osób zatrzymanych zgromadzono "różnego rodzaju materiał dowodowy". - W największym uproszczeniu, poza pewnymi kwestiami proceduralnymi, które dostrzegamy i które będą wymagały naszej pracy, to jeśli chodzi o samo działanie policjantów, ciężko mi jest sformułować jakiekolwiek uwagi - powiedział.