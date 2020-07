"Należy się zastanowić, co było prawdziwą intencją tego, że sprawa Nowaka trwała tak długo"

Okres pracy Sławomira Nowaka na Ukrainie, którego dotyczą postawione mu zarzuty, skończył się jesienią ubiegłego roku, a cała operacja służb, również polskich, trwała do teraz - wskazywał w "Faktach po Faktach" w TVN24 Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Jego zdaniem "to może budzić bardzo poważne wątpliwości" i każe się zastanowić, "co było prawdziwą intencją tego, że ta sprawa trwała tak długo".

Sąd zdecydował w środę o trzymiesięcznym areszcie dla Sławomira Nowaka, byłego ministra transportu w rządzie PO-PSL. Dzień wcześniej Nowak usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji. Ten oraz inne zarzuty dotyczą okresu od października 2016 roku do września 2019 roku, kiedy był szefem ukraińskiej agencji drogowej Ukrawtodor.

Budka: należy się zastanowić, dlaczego sprawa Nowaka trwała tak długo

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka był pytany w "Faktach po Faktach" czy ręczy za niewinność Nowaka. - Czekam na merytoryczne orzeczenie sądu w tej sprawie. Nie mam wiedzy, oprócz tej medialnej, na temat tej sprawy - odpowiedział.

Podkreślał kilkukrotnie, że "zarzuty, które dotyczą Sławomira Nowaka, obejmują okres jego pracy na Ukrainie". - Ten okres skończył się jesienią ubiegłego roku, a cała operacja służb, również polskich, z tego co donoszą media, trwała do teraz - wskazywał.

Zdaniem Budki "należy się zastanowić, co było prawdziwą intencją tego, że ta sprawa trwała tak długo i czy możliwe jest to, że ta sprawa została wykorzystana do tego, by inwigilować polską opozycję".

- Sławomir Nowak zakończył karierę polityczną kilka dobrych lat temu, nie zajmował się polityką. (...) Był jedną z osób, które pracowały w sztabie (Rafała Trzaskowskiego - red.), doradzały. Wiedza Nowaka dotycząca tego jak prowadzić kampanię była w jakiejś części wykorzystana. Ale ta sprawa nie dotyczy spraw politycznych w Polsce - mówił szef PO.

"Bardzo poważne wątpliwości"

Zdaniem Borysa Budki "może chodziło nie o Sławomira Nowaka, a o wiedzę dotyczącą kampanii wyborczej". - To może budzić bardzo poważne wątpliwości, czy ta sprawa nie została wykorzystana do inwigilacji i zdobywania w nielegalny sposób informacji o tym, co się działo w sztabie wyborczym. Jeżeli tak było, to mamy do czynienia z niebywałą aferą - podkreślił gość TVN24.

